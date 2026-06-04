Na Svjetskom prvenstvu zabranjen predmet koji je iritirao milijune navijača

FIFA je službeno zabranila unošenje vuvuzela na stadione tijekom turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Duge plastične trube obilježile su Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi, ali su istovremeno izazvale i brojne kritike. Mnogi navijači i televizijski gledatelji žalili su se da neprestana buka podsjeća na zujanje roja pčela te da otežava praćenje utakmica i atmosferu na stadionu.

FIFA ne želi ponavljanje scenarija iz Južne Afrike

Prema pravilima ponašanja na stadionima, zabranjene su vuvuzele, zviždaljke, trube i svi drugi uređaji koji proizvode pretjerano glasnu buku.

FIFA je odlučila spriječiti situacije kakve su obilježile Mundijal 2010., kada su vuvuzele postale jedna od glavnih tema prvenstva, često zasjenivši i samu igru na terenu.

Osim vuvuzela, na stadionima neće biti dopušteni ni laserski pokazivači, uređaji koji emitiraju laserske zrake te slični predmeti koji mogu ugroziti sigurnost igrača i gledatelja.

Zabranjene i boce za višekratnu upotrebu

FIFA je dodatno pooštrila pravila pa navijači neće smjeti unositi ni boce za vodu za višekratnu upotrebu. Kao razlog navode se sigurnosni rizici.

Organizatori upozoravaju da bi navijači koji pokušaju unijeti zabranjene predmete mogli biti odbijeni na ulazu ili udaljeni sa stadiona.

Svjetsko prvenstvo s rekordnih 48 reprezentacija igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku.