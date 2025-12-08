Na SP-u će se igrati utakmica u čast LGBTQ+ pokreta. Šokirat ćete se kad čujete tko će je igrati

Ne bi to bilo ništa čudno da baš toga dana u Seattleu u skupini G ne igraju Egipat i Iran, dvije zemlje poznato po ekstremno netolerantnim zakonima prema tim društvenim skupinama.

U Iranu se homoseksualni odnosi kažnjavaju smrću, a u Egiptu su takvim parovima drastično ugrožena prava. Organizatori Seattle Pride vikenda pravdaju se činjenicom da je datum određen puno prije ždrijeba skupina SP-a te da će se 'pride utakmica' odigrati unatoč činjenici da će je igrati Iran i Egipat.

'Pride utakmica zakazana je kako bi se proslavili i uzdigli Pride događaji u Seattleu i diljem zemlje, a planirana je znatno unaprijed. Nogomet ima jedinstvenu moć ujedinjavanja ljudi preko granica, kultura i uvjerenja. Čast nam je ugostiti Pride utakmicu i slaviti Pride kao dio globalne nogometne zajednice. Ova utakmica odražava našu stalnu predanost poštovanju, dostojanstvu i jedinstvu za sve', objavili su organizatori.

Iranski i egipatski nogometni savez još se nisu oglasili po ovom pitanju i bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će i hoće li prihvatiti ovu odluku Seattlea.