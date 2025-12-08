BAŠ JADNO

Lagala i ucjenjivala najveću zvijezdu južnokorejskog nogometa - sada ide u zatvor

Son Heung-min
Južnokorejka koja je tražila novac od kapetana reprezentacije i igrača Major League Soccera Son Heung-mina tvrdeći da je trudna s njim osuđena je u ponedjeljak na četiri godine zatvora zbog iznude, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Okrivljenica, identificirana kao Yang, osuđena je na četiri godine zatvora jer je ucjenila Son Heung-mina trudnoćom, objavila je televizijska postaja. Optužena je za iznudu 300 milijuna wona (200.000 dolara) od Sona do kraja 2024. nakon što mu je poslala snimku ultrazvuka i prijetila da će javno objaviti da je trudna s njim.

Zatim je pokušala iznuditi dodatnih 70 milijuna wona od njega uz pomoć svog tadašnjeg dečka koji je osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja ucjene, izvijestio je Yonhap. Oboje su u pritvoru od svibnja.

Optuženici su iskoristili Sonovu slavu i njegovu 'ranjivost' na vrstu zločina koji su činili, uzrokujući mu značajnu duševnu bol, navodi se u presudi suda

Nogometaš je odbio platiti preostali iznos i podnio je tužbu. Suđenje se održalo prošli mjesec na zatvorenom ročištu na kojem se pojavio 33-godišnji Son Heung-min, trenutno igrač Los Angelesa koji je deset sezona proveo u Tottenhamu.

