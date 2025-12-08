Velika drama u Liverpoolu; Mohamed Salah izbačen iz momčadi!?

Salah je u posljednjim susretima ionako bio u drugom planu – tri ligaške utakmice započeo je na klupi, a u remiju protiv Leedsa tijekom vikenda uopće nije ulazio u igru. Javnost je dodatno uzburkala njegova nedavna izjava u kojoj je poručio da zapravo nema nikakav odnos sa Slotom te da nije zadovoljan situacijom u kojoj se nalazi.

'Mislim da je vrlo jasno da neko želi da preuzmem svu krivicu. Već nekoliko puta sam rekao da imam dobar odnos s menadžerom, a sada odjednom nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto', rekao je Salah i dodao:

'Ne mogu vjerovati, jako sam razočaran. Toliko sam toga napravio za ovaj klub... Biti na klupi, ne znam zašto. Osjećam se kao da me klub baca pod autobus. Tako se osjećam. Ovaj klub, uvijek ću ga podržavati, ali da budem iskren, situacija mi nije prihvatljiva. Ne razumijem to i ne mislim da sam ja problem. Ne moram se svaki dan boriti za svoju poziciju jer je zaslužujem. Zaslužio sam mjesto u momčadi.'