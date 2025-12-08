Velika drama u Liverpoolu; Mohamed Salah izbačen iz momčadi!?

Saga oko Mohameda Salaha u Liverpoolu dobila je novi nastavak. Kako je objavio Fabrizio Romano, pozivajući se na RMC Sport, egipatski napadač izostavljen je iz momčadi uoči utakmice Lige prvaka protiv Intera
Odluku o izbacivanju Mohameda Salaha iz momčadi je donijela klupska Uprava u dogovoru s trenerom Arneom Slotom.
Salah je u posljednjim susretima ionako bio u drugom planu – tri ligaške utakmice započeo je na klupi, a u remiju protiv Leedsa tijekom vikenda uopće nije ulazio u igru. Javnost je dodatno uzburkala njegova nedavna izjava u kojoj je poručio da zapravo nema nikakav odnos sa Slotom te da nije zadovoljan situacijom u kojoj se nalazi.
'Mislim da je vrlo jasno da neko želi da preuzmem svu krivicu. Već nekoliko puta sam rekao da imam dobar odnos s menadžerom, a sada odjednom nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto', rekao je Salah i dodao:
'Ne mogu vjerovati, jako sam razočaran. Toliko sam toga napravio za ovaj klub... Biti na klupi, ne znam zašto. Osjećam se kao da me klub baca pod autobus. Tako se osjećam. Ovaj klub, uvijek ću ga podržavati, ali da budem iskren, situacija mi nije prihvatljiva. Ne razumijem to i ne mislim da sam ja problem. Ne moram se svaki dan boriti za svoju poziciju jer je zaslužujem. Zaslužio sam mjesto u momčadi.'
Zbog tih su ga izjava u klubu odlučili kazniti te RMC Sport javlja kako Salah ipak neće putovati s momčadi Liverpoola koja sutra igra utakmicu Lige prvaka u gostima kod milanskog Intera.
'Mohamed Salah nije u sastavu Liverpoola. On ne putuje na utakmicu Lige prvaka protiv Intera. Odluku je donijela uprava Liverpoola u dogovoru s trenerom Arneom Slotom', piše RMC Sport, a prenosi Fabrizio Romano.
Mnogi se sada s pravom pitaju je li Salah odigrao svoje u dresu Liverpoola jer ga sad čekaju reprezentativne obveze s Egiptom na Afričkom kupu nacija koji će se od 21. prosinca 2025. do 18. siječnja 2026. održati u Maroku. A onda bi u zimskom prijelaznom roku vrlo lako mogao napustiti Anfield i karijeru nastaviti u nekoj drugoj momčadi. Zainteresiranih već odavno ima i previše...