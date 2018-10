Mourinhov tajni plan; evo kolike je milijune eura spreman dati za dva Hrvata

Momčad Manchester Uniteda definitivno je na prekretnici, 'crveni vragovi' ostvarili su najlošiji start još od 1989. godine i promjene na Old Traffordu su neminovnost. Iako engleski mediji već sada nagađaju kako će Jose Mourinho uskoro dobiti otkaz, Portugalac je čelnicima kluba dostavio popis igrača koje želi dovesti u zimskom prijelaznom roku...

Sad je navodno spreman ponuditi čak 60 milijuna eura za njega, no pitanje je hoće li to biti dovoljno. Slična količina novca trebat će mu i za još jednog hrvatskog reprezentativca. Portugalac naime nije skrivao oduševljenje nakon što je na SP-u u Rusiji 'otkrio' Antu Rebića . Tvrdio je da Ante ima 'ono nešto', ali i da još nije 'materijal' za United. No, Mourinho više ne može ignorirati veliki problem svoje momčadi, a to je kronična neefikasnost. A tu bi mu naša reprezentativna krila Perišić i Rebić bila idealno rješenje za pokrivanje svih 'rupa' u ofenzivnom dijelu igre.

Jose Mourinho don demand say make Manchester United sign Ivan Perisic or Ante Rebic. 🤔 #mufc pic.twitter.com/gnmqZNG4cb

Nisu samo Ivan Perišić i Ante Rebić 'na radaru' Josea Mourinha. Rado bi Portugalac na Old Trafford dovukao i srpskog defenzivca iz Fiorentine Nikolu Milenkovića (21) te njegovog reprezentativnog suigrača i veznjaka Lazija Stefana Milinkovića-Savića. 'Viole' za svog traže više od 60 milijuna eura, dok popularni SMS iz Lazija neće otići za manje od 100 milijuna eura. Toliki novac teško da će United sakupiti do siječnja, možda ako proda nekoga, a prvi na transfer listi su Martial i Fellaini. Njih su dvojica već ovog ljeta bili 'bivši', no ostali su na Old Traffordu nakon što Mourinho nije uspio dovući nikakva pojačanja. Blizu odlaska je i Sanchez koji nikako da proigra, a i Pogba je 'na ledu' zbog otvorenog sukoba s Mourinhom. Problem je to što su obojica, barem za sada, preskupi...