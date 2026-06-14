Mnogi su kritizirali Popovića, ali on je nastavio sjajan niz: Brojke su neumoljive

sjajan omjer

Mnogi su kritizirali Popovića, ali on je nastavio sjajan niz: Brojke su neumoljive

  • M.Š
  • Zadnja izmjena 14.06.2026 09:01
  • Objavljeno 14.06.2026 u 09:03
tportal
Izvor: EPA / Autor: MANUEL ORBEGOZO
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Tony Popovic nastavlja rušiti sumnje.

Australija je na otvaranju Svjetskog prvenstva pobijedila Tursku 2:0 u Vancouveru, a australski izbornik tako je ostao neporažen u svim natjecateljskim utakmicama koje je vodio. Gol-razlika u tim susretima glasi 18-6.

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Popović sada ima učinak od šest pobjeda, tri remija i nula poraza u službenim utakmicama na klupi Australije. Posljednja u nizu stigla je na najvećoj pozornici, protiv Turske, reprezentacije koja je uoči utakmice slovila kao favorit zbog individualne kvalitete i zvijezda poput Arde Gülera i Kenana Yıldızа.

Australija je, međutim, odigrala upravo onako kako se od Popoviceve momčadi moglo očekivati: disciplinirano, čvrsto i maksimalno konkretno. Turska je imala više loptu i pokušavala pritiskati, ali Socceroosi su se branili organizirano i čekali svoje prilike iz tranzicije.

Nestory Irankunda zabio je prvi pogodak nakon brze kontre, a Connor Metcalfe u drugom je poluvremenu potvrdio pobjedu udarcem iz daljine. Australija je slavila 2:0 i odmah poslala poruku da je ne treba promatrati kao autsajdera skupine.

Ovaj rezultat posebno je važan jer je Popovic uoči turnira bio pod povećalom. Dio javnosti sumnjao je može li Australija pod njegovim vodstvom napraviti ozbiljan rezultat, pogotovo u skupini u kojoj su još SAD, Paragvaj i Turska. No pobjeda protiv Turske odmah je promijenila dojam.

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