Mladi Hrvat Petar Musa prvak je Češke i najbolji napadač lige, a vodi ga trener kojeg bi preporučio Dinamu ili Hajduku: Drago mi je kada kažu da podsjećam na Mandžukića

Mladi hrvatski nogometaš i napadač praške Slavije, Petar Musa, ovog se četvrtka vraća u Zagreb s dva vrijedna trofeja - naslovom prvaka Češke i priznanjem za najboljeg napadača lige. No, kroz koji dan mogao bi dobiti i nagradu za najefikasnijeg strijelca lige, jer trenutno je na prvom mjestu s 14 golova

Mladi hrvatski U-21 nogometni reprezentativac te napadač novog prvaka češke lige, praške Slavije, Petar Musa, s 14 postignutih golova na vrhu je liste strijelaca. Hoće li na tom vrhu ostati, ovisi o Lukašu Budinskom, napadaču Mlade Boleslavi, koji zasad ima 13 golova, ali i još jednu utakmicu doigravanja te je u mogućnosti preskočiti vodeći dvojac Musa - Kozak..

'Proslavili smo u srijedu na našem stadionu, s navijačima, kojih je bilo tek 5.000 (op.a zbog epidemioloških mjera), naslov prvaka. Oko stadiona ih je bilo još više. Bilo je prekrasno, svečarski. Dobili smo medalje i pehar, a potom otvorenim busom otišli na Vaclavske namesti (op.a. najveći praški trg), što je običaj kada se osvoji naslov. Potom i u jedan klub, počastili se, naravno uz pivo. Ali nisam ostao predugo, jer evo već se pakiram i krećemo zajedno prema doma, prema Zagrebu', javio se za tportal sretnog i veselog glasa u četvrtak ujutro 22-godišnji Petar Musa. A društvo na putu za Zagreb radit će mu roditelji i djevojka, koji su ga došli podržati na kraju sezone.

Naslov prvaka je u džepu, a moglo bi i priznanje za najboljeg strijelca?

'Čekam još tu jednu utakmicu, jer mislim da Budinskom i ona može ući u statistiku. Ali i ako ne bude nagrada za najefikasnijeg, već sam jako sretan, jer dobio sam nagradu za najboljeg napadača lige'.

Jeste li drhtali za taj naslov najefikasnijeg, jer izravni konkurent Kozak, napadač Sparte, najvećeg Slavijinog rivala, (op.a također 14 golova), imao je priliku u derbiju, u kojem vi niste smjeli igrati zbog žutih kartona, izbiti sam na vrh?

'Jesam, drhtao sam malo. Iako sam ja i sa svojih 14 golova zadovoljan. Stvarno sam presretan sa sezonom, ali prije svega jer nije bilo ozljeda. A tako su je i drugi doživjeli, čestitali su mi na svemu. No, žao mi je što nisam mogao igrati i ovu zadnju utakmicu, jer atmosfera je, kao što sam već rekao, bila sjajna. Nije bio pun stadion, ali navijači su bili glasni. Osim toga, riječ je o najvećem derbiju, u kojem ima puno tenzija, takva utakmica ima svoju težinu i naboj. Ali mi smo bili bolji, s više konkretnih prilika. I šteta što je završilo samo 0:0'.

Mnogi poznavatelji češkog nogometa najveće zasluge za Slavijine naslove pripisuju treneru Jindrichu Trpišovskom. Kakav je on kao stručnjak, psiholog, čovjek?

'Vrhunski je trener, što je i dokazao kroz igru Slavije. A potvrđuje to i veliki interes drugih klubova, koji bi ga željeli. Pisalo se o interesu moskovskog Lokomotiva, ali gotovo sam siguran da će ostati u Češkoj, jer se ovdje najbolje osjeća, ima podršku kluba i njegovih čelnika'.

Možda bi trener Trpišovský bio od koristi Dinamu ili Hajduku, koji bi u novu sezonu mogli uči s novim imenima na klupama?

'Siguran sam da on ima kapacitet i za Dinamo i Hajduk, ali ovdje vlada posve drugačija nogometna filozofija. Puno se više radi na snazi, a najbolji pokazatelj tome jest što mi nakon svake utakmice imamo, u totalu, pretrčanih i 10 kilometara više od suparnika. A tako je bilo, ne samo u češkoj ligi, već i u Ligi prvaka. Inače, jako preferira igru i taktiku Jürgena Kloppa, s time naravno, što on ipak nema kave igračke klase, kao njemački trener'.

Petar Musa još kao 17-godišnjak osjetio je osjetio čari seniorskog nogometa. U sezoni 2015/16 nosio je dres Zagreba, tada još prvoligaša, a svlačionicu je dijelio i s današnjom reprezentativnom 'jedinicom' Dominikom Livakovićem.

Nažalost po Musu, prvoligaška se priča nije nastavila u Hrvatskoj, jer Zagreb je sljedeće sezone igrao u drugoj ligi. No, nije Musa napustio momčad iz Kranjčevićeve, već se s njom borio i u tom rangu natjecanja. Ipak, njegov su potencijal 'snimili' u praškoj Slaviji i u sezoni 2017/18 pozvali u Češku.

'Bio sam vrlo mlad kada mi je stigao taj poziv, ali nisam previše razmišljao, već sam ga prihvatio kao veliki izazov. Slavia je u to vrijeme imala puno igrača, posebice mladih, pa su me odmah poslali na posudbu u drugoligaša, Viktoriju Žižkov. I u 14 nastupa zabio sam šest golova. Bila je to očito dobra preporuka da me pošalju na kaljenje u prvu češku ligu, pa sam otišao u Slovan iz Libereca, u kojem je radio i bivši Slavijin trener. Trebalo mi je neko vrijeme da se priviknem, ali sam zato u prvom dijelu ove sezone napokon dobio pravu priliku i u 17 nastupa zabio sam sedam golova, što je rezultiralo pozivom za povratak u Slaviju'.

I tako je Musa od ove zime u najboljoj momčadi češkog prvenstva.

Prije doigravanja za naslov na svom je kontu imao deset golova, a potom je u doigravanju zabio još četiri. Mogao je i peti, ali protiv Jabloneca promašio je penal. Šteta, jer na toj je utakmici mogao do hat-tricka.

A jeste li vi zadovoljni cjelokupnim okruženjem, kvalitetom češke lige? Može li se usporediti s hrvatskom?

'Pa, po infrastrukturi, posjećenosti i takvim nositeljima, češka je liga puno bolja od hrvatske. Na naše utakmice, kada igramo i sa slabije rangiranim momčadima, dolazi po 15, 20 tisuća gledatelja na utakmicu. A to se u Hrvatskoj dogodi samo kada igraju Dinamo i Hajduk. Međutim, u igračkom smislu, talentu, mladim igračima, ipak je prednost na našoj strani'.

S obzirom na stažu Češkoj, sigurno ste probali najpoznatiji domaći specijalitet, to jest pivo?

'Jesam, kako ne. Evo, sinoć smo mogli uživati malo više u njemu, ali ja zbilja ne pretjerujem. Tijekom sezone gotovo uopće ne izlazim, ali nakon utakmice znam popiti jedno pivo, čisto radi opuštanja. I moram priznati, zbilja je odlično'.

Baš kao što će biti i sljedeći dani, s ovakvim trofejima, ali uživanjem u odmoru?

'Da, veselim se, vraćam se u Zagreb, a potom ću nekoliko dana na Jadran. Već za dva tjedna počinju nam pripreme za novu sezonu, jer čeka nas i Liga prvaka'.

Znači, ostajete u Slaviji?

'Što se mene tiče, da. Uoči ove sezone potpisao sam ugovor, koji traje još koju godinu. Meni je u Pragu sjajno. S time da o odlasku ne razmišljam. Ali o tome ionako brinu moji menadžeri'.

Možda bi mogli poput Edina Džeke, kroz češku ligu do neke od liga petice. Osim toga, mnogi vas uspoređuju baš s 'bosanskim dijamantom'?

'Znam za te usporedbe i laskaju mi, ali draže mi je kada mi netko kaže da podsjećam na Mandžukića. Ipak je on naš. A i ostvario je vrhunske rezultate. Htio bi jednog dana napraviti barem dio onoga što je njemu uspjelo'.

Za početak, kroz hrvatsku U-21 reprezentaciju?

'To svakako. To su mi najdraže utakmice i jedva čekam da se ponovno okupimo'.

U ogledu mladih reprezentacija, čiji ste vi član, doživjeli ste poraz od Češke 1:2 u Velikoj Gorici, a on bi mogao zakomplicirati put prema završnici Eura?

'Slažem se, ali mi smo u toj utakmici bili bolji, imali više prigoda. Čak sam i ja promašio jednu veliku. Ali bit će prilike za revanš. Osim toga, moram se 'osvetiti' i prijatelju Chalušu, s kojim sam tada još dijelio svlačionicu Slovana. Jer kada sam se vratio bilo je puno zafrkancije na moj račun'.

Kad smo već kod svlačionice, s kim se najviše družite?

'Sa svima sam u korektnim odnosima, no nekako se najviše družim s Vladimirom Coufalom, jer zajedno smo igrali još u Slovanu iz Libereca'.