Mladog Hrvata svi uspoređuju s Mandžukićem i Džekom, a najveći uzor mu je treći 'gorostas'; svega jedan gol ga dijeli od najboljih strijelaca lige!

Mladi hrvatski U-21 reprezentativac te napadač vodeće momčadi češke nogometne lige, praške Slavije, Petar Musa, s deset postignutih golova ove sezone dijeli drugo mjesto na listi strijelaca. S obzirom na minutažu, taj je učinak i odličan, jer u 25 ovoesezonskih nastupa, tek u 14 njih krenuo je od prve minute.

Još kao 17-godišnjak Petar Musa osjetio je čari seniorskog nogometa. U sezoni 2015/16 nosio je dres Zagreba, tada još prvoligaša, a svlačionicu je dijelio i s današnjom reprezentativnom 'jedinicom' Dominikom Livakovićem.

'Sjećam se Dominika još iz tog vremena, jer tada se o njemu pisalo kao velikom potencijalu, što je on kasnije i opravdao. Ja sam tada imao tek 17 godina, i naravno da sam s velikim uzbuđenjem pratio sve što se događa oko mene. Bilo je u toj generaciji dosta igrača koji su napravili određeni iskorak, poput Kolingera, Mudražije', prisjetio se 22-godišnji napadač Petar Musa u razgovoru za tportal.

Nažalost po Musu, prvoligaša se priča nije nastavila u Hrvatskoj, jer Zagreb je sljedeće sezone igrao u drugoj ligi. No, nije Musa napustio momčad iz Kranjčevićeve, već se s njom borio i u tom rangu natjecanja. Ipak, njegov su potencijal 'snimili' u praškoj Slaviji i u sezoni 2017/18 pozvali u Češku.

'Bio sam vrlo mlad kada mi je stigao taj poziv, ali nisam previše razmišljao, već sam ga prihvatio kao veliki izazov. Slavia je u to vrijeme imala puno igrača, posebice mladih, pa su me odmah poslali na posudbu u drugoligaša, Viktoriju Žižkov. I u 14 nastupa zabio sam šest golova. Bila je to očito dobra preporuka da me pošalju na kaljenje u prvu češku ligu, pa sam otišao u Slovan iz Libereca, u kojem je radio i bivši Slavijin trener. Trebalo mi je neko vrijeme da se priviknem, ali sam zato u prvom dijelu ove sezone napokon dobio pravu priliku i u 17 nastupa zabio sam sedam golova, što je rezultiralo pozivom za povratak u Slaviju'.

I tako je Musa od ove zime u vodećoj momčadi češkog prvenstva. U pretprošlom kolu, Musa je jednim jedinim golom na utakmici protiv Pribrama donio važnu pobjedu Slaviji. Pobjedu koja joj je pa možda i osigurala naslov prvaka.

'Imamo još dva kola do kraja prvog dijela natjecanja, a onda se klubovi dijele u tri skupine. Mi smo u onoj koja se bori za naslov prvaka, u kojoj ćemo igrati još pet utakmica, tri kod kuće, a dvije u gostima'.

Da ste pobijedili Viktoriu iz Plzena ove nedjelje, prvenstvo bi bilo praktički pa i riješeno.

'Vrlo vjerojatno, ali i dalje imamo osam bodova prednosti. Bila je dobra utakmica, čvrsta, izjednačena, s nekoliko prigoda na svakoj strani. Šteta jedino što na njoj nije bilo navijača'.

A i vas. Ušli ste u samoj završnici, iako ste zabili gol u kolu prije toga, a i u gradskom derbiju protiv Sparte, koji je istina, odigran još u ožujku.

'Nema veze, jer trener Trpišovsky i nije imao previše razloga mijenjati našeg napadača. Zanimljivo, gotovo svi nogometni stručnjaci uoči ovog derbija prednost su davali Viktoriji, jer su oni kao bili dominantniji, uvjerljivije pobjeđivali. Na kraju se to nije dogodilo i mi smo zadovoljni rezultatom, iako smo možda mogli i do sva tri boda'.

A jeste li vi zadovoljni cjelokupnim okruženjem, kvalitetom češke lige? Može li se usporediti s hrvatskom?

'Pa, po infrastrukturi, posjećenosti i takvim nositeljima, češka je liga puno bolja od hrvatske. Na naše utakmice, kada igramo i sa slabije rangiranim momčadima, dolazi po 15, 20 tisuća gledatelja na utakmicu. A to se u Hrvatskoj dogodi samo kada igraju Dinamo i Hajduk. Međutim, u igračkom smislu, talentu, mladim igračima, ipak je prednost na našoj strani'.

Šteta jedino što to nismo doživjeli u ogledu mladih reprezentacija, čiji ste vi član, jer poraz od Češke 1:2 u Velikoj Gorici mogao bi zakomplicirati put prema završnici Eura?

'Slažem se, ali mi smo u toj utakmici bili bolji, imali više prigoda. Čak sam i ja promašio jednu veliku. Ali bit će prilike za revanš. Osim toga, moram se 'osvetiti' i prijatelju Chalušu, s kojim sam tada još dijelio svlačionicu Slovana. Jer kada sam se vratio bilo je puno zafrkancije na moj račun'.

I dok nas U-21 reprezentacija možda i može iznenaditi, kod A reprezentacija klasa je ipak puno izraženija na našoj strani? Naravno, do Eura imamo još godinu dana, ali iz današnje perspektive Hrvatska je favorit?

'Mislim da tu nema spora. Iako u Slaviji imam nekoliko čeških reprezentativaca, a ponajbolji su bekovi Jan Boril i Vladimir Coufal. Odličan je i ofenzivac uglednog prezimena Lukaš Masopust. Ali definitivno najbolji igrač im je napadač Patrik Schick, bivši igrač Rome, a sada RB Leipziga'.

Neki hrvatski stručnjaci uspoređuju vas s Marijom Mandžukićem, dok vas u Češkoj nazivaju novim Edinom Džekom?

'Naravno da sam sretan kada me netko uopće stavlja u kontekst tako velikih igrača, ali zasad najviše po čemu sam im blizu je visina i stas. S Džekom me uspoređuju valjda zato što sam iz istog podneblja. Ponavljam, sretan jesam zbog tih usporedbi, ali ja još uvijek trebam jako puno raditi da bi dostigao obojicu'.

Ali ne bi bilo loše ponoviti Džekin put, preko Češke do Njemačke, Engleske i Italije?

'Svakavo da bi bilo sjajno. Zbilja ne bi imao ništa protiv'.

A tko vam je igrački uzor?

'Nemam puno dilema - Zlatan Ibrahimović. Ne samo zbog igračkih vrijednosti, već i zbog svega što je u životu prošao. Kada sam pročitao njegovu biografiju oduševila me je ta njegova borbenost, karakter, upornost'.

Iako se o njima u Hrvatskoj baš i ne govori kao superzvijezdama, ali dvojica su Hrvata ostavila dobok trag u češkom nogometu. Slađan Ašanin bio je biran za najboljeg stranca lige, dok je Andrej Kerić u sezoni 2008/09 bio i najbolji strijelac češke lige.

'Najiskrenije, za Ašanina sam tek čuo. Znam da je on igrao u vrijeme kada sam se ja rodio. O Keriću pak znam nešto više, jer su mi njega spominjali u Slovanu, gdje je igrajući za njihov klub došao do naslova najboljeg strijelca lige', zaključio je Petar Musa.