Mirko Alilović: 'Kako mi volimo taj stres... Mi smo ovisnici o adrenalinu'

Izabranici Dagura Sigurdssona do pobjede protiv totalnog autsajdera stigli su preokretom u posljednjim minutama. Iz skupine u kojoj su još Švedska i Nizozemska, koje igraju večeras, u drugi krug proći će dvije reprezentacije i prenijeti bodove iz međusobnog okršaja.

Dvoboj protiv Nizozemske bit će presudan za poredak u skupini jer je Švedska favorit skupine, dok se očekuje borba Hrvatske i Nizozemske za drugo mjesto. Tako da bi pobjeda u ponedjeljak protiv Nizozemaca gotovo sigurno vodila Hrvatsku dalje.

Svoje mišljenje o utakmici podijelio je i bivši reprezentativni golman Mirko Alilović. U izjavi za net.hr rekao je:

'Probili smo led i živce. Poslije treninga smo gledali u svlačionici, nisam ni išao doma jer je bio uzbudljivo. Nadao sam se da ću moći između prvog i drugog dijela, da će naši voditi, da će biti laganica, ali nije bila. Ovako je bilo toliko uzbudljivo da sam ostao gledati u klubu. Bilo nas je dosta. Poljaci, Slovenci, bio je tu i Lovro Mihić. Preživio je Lovro. Bilo nas je.'



'Prvih 15-20 minuta smo svi bili u nevjerici, kad su oni poveli 12-6. Nije bilo ugodno, bilo je baš iznenađujuće, neugodno iznenađenje. Gruzija je igrala iznenađujuće dobro, mi smo igrali iznenađujuće zbunjeno. Izvukli smo onako baš kako mi znamo. Stres, pritisak. Ovo je bilo baš gusto i napeto. Meni je to fenomenalno, kako mi uvijek volimo taj stres. Meni je to nevjerojatno. Ne samo u rukometu, nego u drugim sportovima. Fenomenalno. Kad gledam to izvana, smiješno mi je to. To je činjenica. Zašto bismo mi dobili nekog 10 razlike, kad čitavu naciju možemo držati pred TV-om 60 minuta.'

'Ja vjerujem da smo mi ekipa koja živi od adrenalina, ovisnici o adrenalinu, adrenalin junkiesi. Tako bi ja rekao. Svaka čast, izvukli su na kraju. Bilo je teško, svi smo znali da je bilo teško. Nitko nije upisao bodove prije. Gruzija je odigrala iznad svojih mogućnosti. Probili smo led, dobili smo, dva boda su tu i idemo naprijed', rekao je.