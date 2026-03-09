Evo što Talijani pišu o igri Modrića nakon utakmice koja je spasila talijansko prvenstvo

Kapetan hrvatske reprezentacije odigrao je svih 90 minuta i već na početku susreta zaprijetio snažnim udarcem koji je prošao tik pokraj vratnice Interova gola. Tijekom cijelog derbija držao je ritam Milanove igre i bio jedna od ključnih figura u veznom redu Rossonera.

Talijani: Modrić ‘monstruozan’

Najčitaniji talijanski sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport dao je Modriću ocjenu 7.5 i opisao njegovu partiju kao ‘monstruoznu’, uz napomenu da je zajedno s Estupiñánom bio jedan od najboljih igrača Milana u derbiju.

Prema njihovoj analizi, hrvatski veznjak bio je igrač koji je držao kontrolu nad utakmicom, smirivao tempo igre i donosio stabilnost momčadi u trenucima najvećeg pritiska.

Sličan ton imao je i portal MilanNews, koji mu je dodijelio ocjenu 7 i istaknuo da je u ‘utakmici velike napetosti odradio još jednu potpunu partiju’. Posebno su naglasili njegovu energiju i pritisak na protivnike, čak i u završnici susreta.

‘Važan dio Milanova stroja’

Portal SempreMilan Modriću je dao ocjenu 6.5 uz zanimljiv opis njegove uloge na terenu.

‘Tipična Modrićeva utakmica s dobrim kretanjem i preciznim dodavanjima. Nije morao blistati jer je bio važan dio momčadi koja je funkcionirala kao stroj. Radio je bez velike buke, ali upravo takva igra često je najvažnija.’

Drugim riječima, Modrić možda nije bio u središtu svake akcije, ali je bio igrač koji je držao ravnotežu momčadi i omogućio Milanu da kontrolira derbi.