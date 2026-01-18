Evo što je izbornik Srbije poručio nakon povijesne pobjede na Euru

Reprezentacija Srbije napravila je pravu senzaciju pobijedivši Njemačku 30:27 u drugom kolu grupne faze Europskog prvenstva u rukometu. Nakon poraza od Španjolske u prvom kolu, Srbiji je protiv Nijemaca trebala isključivo pobjeda kako bi zadržala izglede za prolazak u drugi krug.

Nakon prvog poluvremena to nije izgledalo nimalo realno. Njemačka je na odmor otišla s prednošću 17:13 i činilo se da je priča praktički završena. No u nastavku je uslijedio potpuni preokret. Srbija je odigrala sjajno drugo poluvrijeme, postupno topila zaostatak i naposljetku preuzela vodstvo.

Nakon utakmice izbornik Raúl González podijelio je svoje dojmove kazavši: 'Rekli smo da se moramo fokusirati svih 60 minuta. Znali smo što trebamo promijeniti i znali smo da možemo igrati puno bolje. Nije gotovo, moramo se usredotočiti na Austriju, imaju jako dobre igrače. Možda nismo puno bolji od Austrije, zato moramo biti glavom u utakmici i dati najbolje što možemo.'

Svoje misli podijelio je i igrač Lazar Kukić: 'Hvala Bogu, zahvalni smo, zaslužili smo, a imali smo i malo sreće. Pokazali smo karakter. Izdigli smo se nakon onakvog poraza. Cijela momčad dala je posljednji atom snage. To nam je puno toga reklo. Svašta se može dogoditi. Ovo je EP i moramo igrati do kraja. Imamo još jednu utakmicu, nema opuštanja. Trebamo se oporaviti i odigrati jednako ovako.'