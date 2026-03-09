Modrić napravio potez kakav od njega nikad nismo vidjeli - nastradao Sučić

Gol odluke postigao je Pervis Estupiñán, koji je u prvom poluvremenu zabio za veliko slavlje Milana i važna tri boda u borbi za Scudetto.

Iako derbi ovaj put nije bio pretjerano grub kao neki prethodni susreti ova dva velika rivala, pred sam kraj susreta situacija se ozbiljno zakuhala. Sudac Daniele Doveri morao je smirivati tenzije i na kraju je pokazao čak četiri žuta kartona.

Jedan od njih dobio je i Luka Modrić, a scena koja je tome prethodila iznenadila je brojne navijače.

Modrić izgubio živce

U završnici utakmice Modrić je krenuo u snažan sprint, a u tom ga je trenutku zaustavio njegov suigrač iz reprezentacije Petar Sučić. Sudac Doveri nije dosudio prekršaj, što je razljutilo Modrića.

Luka je odmah nakon toga oštro reagirao prema mlađem sunarodnjaku, uletio je u njega, zbog čega je i zaradio žuti karton.

Takva reakcija posebno je iznenadila navijače jer je Modrić kroz cijelu karijeru poznat kao smiren i staložen nogometaš, koji rijetko ulazi u ovakve situacije.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavili brojni komentari.

'Nikad nisam vidio da bilo koji mladi Hrvat ovako izaziva Modrića. Isto tako, nikada nisam vidio da se Modrić ovako osvećuje. Prošle godine Sučić je rekao da mu idol nije Modrić nego Rakitić, Brozović i Kovačić. Možda to objašnjava zašto nije pokazivao strah', napisao je jedan navijač na mreži X.

Srećom, cijela situacija završila je bez ozljede za veznjaka Intera, ali scena je bila prilično neuobičajena jer Modrić rijetko reagira na ovako temperamentan način.

Iako su obojica ponikli u Dinamu, na terenu očito nema mjesta prijateljstvu - Modrić je još jednom pokazao da uvijek ide do kraja kada je u pitanju borba za pobjedu.

Ovom pobjedom Milan se približio Interu na sedam bodova zaostatka, a deset kola prije kraja Serie A utrka za Scudetto ponovno je potpuno otvorena.

U sljedećem kolu Rossoneri gostuju kod Lazija u Rimu, dok Inter očekuje još jedan težak test protiv Atalante.