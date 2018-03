Miočićev protivnik dva se mjeseca oporavljao od poraza, a sad je napokon progovorio

Francusko-kamerunski borac Francis Ngannou (31) izgubio je 20. siječnja borbu za teškaški UFC naslov od Stipe Miočića (35). Tamnoputi je razbijač nakon tog poraza jednostavno nestao, dobio je i liječničku zabranu treniranja i borbi, pa se punih 60 dana nije oglašavao. Sad se vratio treninzima te je u razgovoru za specijalizirane medije još jednom pohvalio Miočićevu pobjedu...

'Već sam nakon polovice prve runde osjetio da nešto nije u redu. Nije to bilo nešto na što sam navikao. Osjetio sam takav umor na sparinzima jer se na njima guraš do krajnjih granica. Svaku rundu spariraš sa svježim likom, a odradiš veliki broj rundi, ali nisam osjetio takav umor nakon prve ili druge runde', kazao je Francis Ngannou i nastavio:

'Znao sam i u borbama doći do druge runde, ali nikad nisam bio umoran kao ovdje u prvoj.'

OK, svima je bilo jasno da na kondiciji tamnoputi razbijač - koji je zbog svog agresivnog stila borbe dobio nadimak Predator - još mora dodatno poraditi, i to dosta. Jednostavno je ostao bez daha, a Stipe Miočić je preiskusan borac da to ne bi iskoristio. Jasno je to sad i Ngannou koji je još jednom nahvalio američkog borca hrvatskih korijena.

'Čvršći je nego što sam mislio, ali nisam toliko iznenađen jer ga nisam toliko jako uzdrmao. On je bio jako pametan, dobro se kretao i izbjegavao moje udarce, no nisam osjetio da sam ga pošteno pogodio. Bio je čvršći nego što sam očekivao jer nisam očekivao da će i dalje nastaviti u tom ritmu nakon onog udarca', rekao je Ngannou koji još nije pronašao snagu da pogleda cijelu borbu. Kaže da je pogledao prve dvije od pet rundi i zaustavio se: