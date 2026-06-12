Meksička zvijezda šokirala mišljenjem o Svjetskom prvenstvu

Meksiko je pobijedio Južnu Afriku rezultatom 2-0 u prvoj utakmici 23. Svjetskog prvenstva u nogometu, odigranoj na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Prvi pogodak zabio je Julián Quiñones, dok je još jedan nadodao iskusni Raul Jimenez. FIFA je titulu igrača utakmice dao Quiñonesu, koji je, osim što je zabio gol, odigrao jako dobar susret.

Meksikanac je inače napadač Al Qadsiaha, kluba koji igra Saudijsku profesionalnu ligu, odnosno najviši rang njihovog klupskog nogometa, a nakon utakmice je dao zanimljivu izjavu:

'Ako mene pitate, puno je lakše zabiti gol na Svjetskom prvenstvu, nego li zabiti gol u saudijskoj ligi.' rekao je Quinones i time indirektno pokazao što misli o kvaliteti Južne Afrike, ali i općenito nogometa na ovom natjecanju.