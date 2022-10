Marko Livaja otvoreno je progovorio o stanju u Hajduku i otkrio svoju najveću želju: Igrat ću dok to ne ostvarim!

Prošlu je sezonu Marko Livaja (29) završio kao najbolji strijelac domaćeg prvenstva, a s Hajdukom je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup. No, apetiti su puno veći i konkretniji, na Poljudu svi imaju samo jedan cilj - osvajanje prvenstva. 'Bili' to čekaju još od 2005. godine

'Dinamo je na 11 bodova plusa, mi imamo utakmicu manje, a oni igraju dobar nogomet. Ušli su u Ligu prvaka, međutim mi moramo primarno gledati sebe. Njihov rezultat daje nam snagu da se borimo s njima i ove sezone, daje nam motiv, ali još ne igramo naš najbolji nogomet. Imamo dosta prostora za napredak. Nadam se da ćemo u kraćem razdoblju preporoditi i da ćemo se vratiti našoj igri koja nas je krasila u zadnja četiri mjeseca prošlog prvenstva. Dinamo je dominirao u oba susreta na početku sezone. Nismo bili na nivou u derbijima s Dinamom kao prošle godine. U proteklom prvenstvu sve nam se pozitivno okrenulo na Rujevici. Pobjedom protiv Rijeke krajem studenoga ušli smo u seriju fantastičnih utakmica. Može se to ponoviti i ove godine, ali na početku sezone nismo bili na potrebnom nivou.'

'Onaj tko me poznaje, zna da ja ne volim da je sve lagano u životu. Ne bih guštao u tome da svake godine lagano osvajam titulu. Primjerice, da sam igrač Cityja ništa mi ne bi bilo zanimljivo. Volio bih osvajati, ali na drukčiji način. Mogao sam ići u neke klubove gdje bi uzimao titule, ali našao sam se ovdje. Kada se događala ta priča 'Livaja ostani' u početku sam mislio da je neka šala. Ali, kada sam shvatio dokle je sve otišlo, presjekao sam i s obitelji odlučio ostati', iskren je Livaja koji za kraj otkriva:

'Hoću li završiti karijeru u Hajduku? Ne razmišljam o tome. Igrao sam vani, sve sam prošao, nije da mi gori pod nogama da negdje moram ići. Ali gdje da idem? Sigurno me neće zvati Juventus nego klub koji je šesti-sedmi. I što ću ja tamo? Bolje mi je ovdje i boriti se za naslov prvaka. Engleska? Na početku karijere sam želio otići igrati u Englesku, ali prošla me ta želja. Do kad ću igrati? Kad osjetim da više ne mogu, onda ću prestati. Igrat ću sigurno dok ne osvojim titulu s Hajdukom. Ali ne bojte se, neću prestati ako osvojimo ove godine', zaključio je Marko Livaja.

>> CIJELI INTERVJU S MARKOM LIVAJOM PROČITAJTE OVDJE