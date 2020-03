Mario Mandžukić u bombastičnom transferu napušta Katar; dobio je ponudu koju teško može odbiti

Početkom godine Mario Mandžukić (33) je napokon uspio prekinuti svoju muku u Juventusu te je potpisao za katarski Al-Duhail. No, čini se kako je već ovog ljeta povratak u Europu više nego izgledan

Realno, fantastičan je posao odradio Mandžo i njegovi menadžeri, izvukli su maksimum - barem što se plaće tiče. No, ipak se radi o slaboj ligi, bez obzira na to što klub igra Azijsku Ligu prvaka, a Mandžukić još nije za otpis, a to znaju i mnogi europski klubovi.

Tako su se turski mediji raspisali o tome kako Mandžo već ovog ljeta napušta Katar i stiže u Istanbul! Da, u najavi je senzacionalni transfer jer radi se o momčadi Bešiktaša, a navodno je veliki dio posla u nagovaranju nekadašnjeg napadača hrvatske reprezentacije odradio i Domagoj Vida!