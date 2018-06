Maradoni prisjela utakmica s Hrvatskom: Suze i strašan bijes nogometne legende!

Diego Maradona loše je podnio uvjerljiv poraz svoje Argentine protiv hrvatske reprezentacije te krivi sve osim Lionela Messija za debakl u dosadašnjem tijeku SP-a...

Legendarni nogometaš možda se veselio kad je zadnji put stigao u Zagreb i s tribina pratio finale Davis Cupa, ali ovog četvrtka proživio je pravu agoniju prateći argentinsku reprezentaciju koja mu više znači od one teniske.

Bila je to velika promjena raspoloženja jer došao je veseo i optimističan na stadion, no na kraju mu je sve prisjelo. Nije na terenu pomogao ni Leo Messi kojem toliko vjeruje.

'Dosta mi je kritiziranja Messija. Ne može on sve učiniti za Argentinu, igra se 11 na 11, a ti ostali kur***i sinovi... Leo igra sam protiv 11 igrača, samo on ostavlja srce na terenu,' ustvrdio je nedavno 57-godišnjak, no protiv naše reprezentacije svi su bili nemoćni, čak i Maradonin ljubimac...