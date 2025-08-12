Crvena zvezda prošla u play-off Lige prvaka i bit će favorit za prolazak u grupnu fazu

Nakon što su odigrane uzvratne utakmice 3. pretkola nogometne Lige prvaka, poznati su svi parovi play-offa.
Završna runda kvalifikacija za elitno nogometno natjecanje "Starog kontinenta" igrat će se 19. i 20. kolovoza, dok su uzvrati 26. i 27. kolovoza.
Crvena zvezda izbacila je poljski Lech s ukupnih 4:2 i izborila okršaj sa ciparskim Pafosom, koji je bio bolji od kijevskog Dinama. Ukrajince je u uzvratu načeo Mislav Oršić, bivši Dinamov nogometaš koji sada igra na Cipru.
Champions Path
- Ferencvaros - Karabag
- Crvena zvezda - Pafos
- Bodo/Glimt - Sturm Graz
- Celtic - Kairat
- Basel - FC Kopenhagen
League Path
- Fenerbahče - Benfica
- Rangers - Club Brugge