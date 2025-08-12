KVALIFIKACIJE ZA LP

Crvena zvezda prošla u play-off Lige prvaka i bit će favorit za prolazak u grupnu fazu

A.H./Hina

12.08.2025 u 23:26

Crvena zvezda
Crvena zvezda Izvor: Profimedia / Autor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia
Nakon što su odigrane uzvratne utakmice 3. pretkola nogometne Lige prvaka, poznati su svi parovi play-offa.

Završna runda kvalifikacija za elitno nogometno natjecanje "Starog kontinenta" igrat će se 19. i 20. kolovoza, dok su uzvrati 26. i 27. kolovoza.

Crvena zvezda izbacila je poljski Lech s ukupnih 4:2 i izborila okršaj sa ciparskim Pafosom, koji je bio bolji od kijevskog Dinama. Ukrajince je u uzvratu načeo Mislav Oršić, bivši Dinamov nogometaš koji sada igra na Cipru.

Champions Path

  • Ferencvaros - Karabag
  • Crvena zvezda - Pafos
  • Bodo/Glimt - Sturm Graz
  • Celtic - Kairat
  • Basel - FC Kopenhagen

League Path

  • Fenerbahče - Benfica
  • Rangers - Club Brugge

INFARKTNA ZAVRŠNICA

Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

  • 90'

    GOOOOL! Rijeka ponovno vodi. Strijelac je Ante Oreč koji se iskupio za skrivljeni kazneni udarac i vjerojatno donio Rijeki prolazak

  • 86'

    Shelbourne je zabio. Zlomislić je pročitao namjeru Odubeka, ali mu je lopta prošla ispod ruke. Šteta

  • 83'

    Kazneni udarac za Shelbourne. Oreč je srušio Martina u kaznenom prostoru, a sudac se nije oglasio. Intervenirala je VAR sobu koja je pozvala suca da još jednom pogleda nakon čega je Marian Barbu promijenio odluku i pokazao na bijelu točku.

SHELBOURNE
1:3
RIJEKA
SHELBOURNE - RIJEKA

SHELBOURNE - RIJEKA

Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u drami u Irskoj
SAMO NA TPORTALU

Pogledajte gol u 89. minuti koji je Rijeci donio milijune

