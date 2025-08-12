Crvena zvezda prošla u play-off Lige prvaka i bit će favorit za prolazak u grupnu fazu

Završna runda kvalifikacija za elitno nogometno natjecanje "Starog kontinenta" igrat će se 19. i 20. kolovoza, dok su uzvrati 26. i 27. kolovoza.

Crvena zvezda izbacila je poljski Lech s ukupnih 4:2 i izborila okršaj sa ciparskim Pafosom, koji je bio bolji od kijevskog Dinama. Ukrajince je u uzvratu načeo Mislav Oršić, bivši Dinamov nogometaš koji sada igra na Cipru.

Champions Path

Ferencvaros - Karabag

Crvena zvezda - Pafos

Bodo/Glimt - Sturm Graz

Celtic - Kairat

Basel - FC Kopenhagen

League Path