Majka dvoje gluhih dječaka ispisala povijest i postala najstarija osvajačica zlatne medalje

Bila je brža za samo četiri stotinke sekunde od Njemice Laure Nolte, zbrojeno kroz četiri vožnje, i tako stigla do svoje šeste olimpijske medalje. U kolekciji sada ima jedno zlato, tri srebra i dvije bronce – učinak kojim se izjednačila s legendarnom klizačicom Bonnie Blair kao najtrofejnija Amerikanka u povijesti Zimskih olimpijskih igara.

'Još uvijek ne mogu ni riječima opisati što mi znači zlatna medalja. Sve mi je nestvarno', priznala je.

Zlato u 41. godini – i povijest ispisana za treptaj oka

Ukupnim vremenom 3:57,93, nakon četiri vožnje u dva dana, postala je i najstarija Amerikanka koja je osvojila pojedinačno zlato na Zimskim igrama.

Odluka je pala u posljednjoj vožnji. Laura Nolte imala je 0,15 sekundi prednosti uoči finalnog nastupa, Humphries je nakratko preuzela vodstvo, a potom je Meyers Taylor prošla cilj s 0,12 sekundi boljim vremenom od sunarodnjakinje. Sve je ovisilo o Nijemici – koja je na stazi napravila nekoliko sitnih pogrešaka. Dovoljno da Amerikanka slavi za samo 0,04 sekunde.

Skok u zrak, podignuta šaka, a potom osmijeh i poruka sinovima na znakovnom jeziku.

Jer ova medalja nije samo sportska priča.

Majka, prvakinja, inspiracija

Meyers Taylor je već godinama simbol upornosti. Njezina dva sina su gluhi, a stariji Nico ima Downov sindrom. Djeca mjesecima putuju s njom na natjecanja, a uoči utrke učila ih je nove znakove.

'Prolazili smo što znači 'prvak'. Naučila sam ih i znakove za bob utrku i 'zlato', rekla je.

Na cilju su je čekali suprug i djeca, a njezina izjava prije utrke – da bi joj zlato značilo 'sve i ništa' – dobila je dublje značenje.

'I dalje je sve, i dalje je ništa. Jer za šest dana vraćam se kući po djecu u Teksasu. Njima sam samo mama'.

Ova sezona nije nagovještavala bajku. Cijeli Svjetski kup završila je bez ijednog postolja, kao deseta u ukupnom poretku, a mjesecima se borila s bolovima u leđima.

'Sezona je bila grozna', priznala je.

Dvije majke na vrhu

Broncu je osvojila 40-godišnja Kaillie Humphries, također majka, koja u karijeri ima tri zlata i dvije bronce. Njih dvije već pet Olimpijada zaredom dijele postolja, od 2010. do danas, prvo kao suparnice iz Kanade i SAD-a, a posljednjih godina pod istom zastavom.

Monobob – disciplina u kojoj natjecateljica sama gura i upravlja saonicama brzinom do 130 kilometara na sat – debitirao je prije četiri godine u Pekingu. Tada je zlato uzela upravo Humphries.

'Nadam se da će ovo inspirirati druge da jure svoje snove, kakvi god oni bili', rekla je.

'Odrasla sam u sportu u kojem se mislilo da s djecom i s 40 godina postaješ prošlost. Ja sam dokaz da to nije istina'.

Obje su i dalje u vrhu, ali svjesne su izazova.

'Ove djevojke su mlade i gladne uspjeha. Startovi su brutalni, čeka nas još puno rada’' poručila je Humphries.

Poštovanje prema legendama

Meyers Taylor rođena je 10. listopada 1984., tek osam dana prije Lindsey Vonn. Upravo je bila na utrci kada je slavna skijašica teško pala.

'To što radi s 41 godinom je nevjerojatno. Slomilo mi je srce kad sam vidjela pad', rekla je.

No u Cortini je njezina priča dobila savršeni krug. Majčin dan na Olimpijskim igrama, djeca oko postolja i zlato oko vrata.

I premda kaže da je medalja 'sve i ništa', povijest će pamtiti – 41-godišnja majka dvoje djece postala je najstarija olimpijska pobjednica i simbol da vrhunac karijere ne mora imati rok trajanja.