I okršaj SAD i Švedske odlučen je u produžetku; evo parova polufinala

S.Š. / Hina

19.02.2026 u 00:02

SAD - Švedska
SAD - Švedska Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Nakon Slovačke, Kanade i Finske, plasman u polufinale olimpijskog turnira u Milanu izborili su i hokejaši SAD.

Čak tri četvrtfinalna ogleda završila su u produžetku, Amerikanci su u 'overtimeu' porazili Šveđane, Kanada je slavila protiv Češke, a Finska je bila bolja od Švicarske. Jedini su Slovaci izborili polufinale bez stresa.

Kanada će tako u polufinalu igrati protiv branitelja Finske, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti SAD i Slovačka.

Posljednja se među četiri najbolje ekipe probila reprezentacija SAD trijumfom 2:1 protiv Švedske.

Nakon prve trećine bez golova, Amerikanci su poveli u 31. minuti preko Dylana Lakrina. Pucao je Jack Hughes, a napadač Detroit Red Winsa je skrenuo pak u gol. Zanimljvo, bio je to 36. udarac u susretu i tek prvi gol. Švedska je ipak uspjela izjednačiti 90 sekundi prije kraja susreta golom Mike Jada Zibanejada. Šveđani su povukli vratara Jacoba Markstroma s gola kako bi imali igrača više i rizik se isplatio.

Odluka je na kraju pala u produžetku u igri tri na tri, a gol odluke zabio je Quinn Hughes nakon četiri minute igre.

Sjedinjene Države će u polufinalu igrati protiv Slovačke koja je uvjerljivom 6:2 pobjedom slavila protiv Njemačke.

Nakon što su osvojili prvo mjesto u skupini sa Švedskom i Finskom i izravni plasman u četvrfinale, Slovaci su na najbolji način iskoristili činjenicu kako su bili odmorniji od svojih suparnika.

Slovačku je ka pobjedi poveo Pavol Regenda (18:06) krajem prve trećine da bi Miloš Kelemen (24:01) i Oliver Okuliar (24:34) u razmaku od 33 sekunde povisili na 3:0, a onda je i Dalibor Dvorsky (30:21) zabio za 4:0 sredinom trećine.

Lukas Reichel (34:59) smanjio je na 4:1 i vratio nadu Njemačkoj, ali Regenda (40:58) je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti treće trećine praktički riješio sve dvojbe.

Frederik Tiffels (49:09) je s igračem više smanjio na 5:2 pa su Nijemci pred kraj susreta iz igre povukli vratara u nastojanju da se još približe, ali dogodilo se suprotno te je Tomaš Tatar (56:33) pogotkom u praznu mrežu postavio konačnih 6:2.

Finska, koja je osvojila medalje na četiri od posljednjih pet Igara, bila je blizu odlaska kući praznih ruku. Aktualni olimpijski pobjednici bili su na rubu ispadanja već u četvrtfinalu, no 'preživjeli' su nakon prave drame.

Švicarska je nakon prve trećine vodila sa 2:0 golovima Damiena Riata (14:14) i Nine Niederreitera (15:26) i u nastavku susreta sjajno se branila. Finska je uspjela smanjiti u 54. minuti golom Sebastiana Aha, a dvije i pol minute prije kraja izvukla je golmana kako bi imala igrača više u polju. Minutu i 10 sekundi prije kraja susreta izjednačio je Miro Heiskanen. Susret je ušao u produžetak, a gol odluke nakon tri minute igre zabio je Artturi Lehkonen.

Produžetak su trebali i Kanađani kako bi svladali Češku sa 4:3.

Češka je imala 2:1 i 3:2, ali su Kanađani u završnici posljednje trećine izjednačili, a potom golom Mitcha Marnera nakon 80 sekundi produžetka u kojem se igralo tri na tri, izborili pobjedu.

Kanada je povela u četvrtoj minuti golom Macklina Celebrinija, pet minuta kasnije izjednačio je Lukas Sedlak, a pet minuta prije kraja trećine rezultat je okrenuo David Pastrnak.

Nathan MacKinnon je izjednačio u 33. minuti, no Česi u 53. minuti stižu do nove prednosti golom Ondreja Palata. Kanada se još jednom vratila tri minute kraja kada je Nick Suzuki zabio za 3:3.

Sjajnu predstavu na češkim vratima pružio je Lukaš Dostal sakupivši čak 37 obrana, no to nije bilo dovoljno za slavlje.

REZULTATI - četvrtfinale:

  • SAD - Švedska 2:1 prod. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
  • Finska - Švicarska 3:2 prod. (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
  • Kanada - Češka 4:3 prod. (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
  • Slovačka - Njemačka 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

POLUFINALE - 20. veljače:

  • Kanada- Finska
  • SAD - Slovačka

