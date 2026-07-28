Ludnica na Maksimiru! Pogledajte kako je Dinamo u 5 minuta s dva gola stvorio dramu

Modri su u susret ušli s rezultatom 1:1 iz prve utakmice u Švicarskoj, ali su pred svojim navijačima otvorili utakmicu na najgori mogući način.

Dinamo je tako u 79. minuti potpuno vratio uzvrat drugog kola kvalifikacija Lige prvaka na početak. Ukupan rezultat ponovno je bio izjednačen - 3:3.

Thun je poveo praktički iz prvog ozbiljnog napada. Josip Mišić izgubio je loptu na sredini terena, Švicarci su u nekoliko brzih poteza potpuno izbacili Dinamovu obranu, a Zoukit je prizemno ubacio s lijeve strane kaznenog prostora. Lopta je prošla paralelno s gol-crtom, a Labeau ju je iz neposredne blizine pospremio u praznu mrežu za 0:1.

Novi šok stigao je u 22. minuti.

Fehr je izveo slobodan udarac s desne strane, lopta je preletjela sve igrače i stigla do druge vratnice, a kapetan Bürki iz iznimno teškog kuta glavom pogodio preko Filipovića za 0:2.

Dinamo do kraja prvog dijela nije uspio ozbiljnije odgovoriti. Kada je sudac označio odlazak na odmor, Maksimirom su odjeknuli snažni zvižduci. Navijači su igrače Modrih ispratili prema svlačionici uz žestoku reakciju zbog očajne igre i šokantnog zaostatka.

Crveni karton potpuno promijenio utakmicu

Velika prilika za Dinamov povratak otvorila se u 67. minuti.

Bürki je zaustavio Dinamov napad, a bugarski sudac nakon pregleda snimke utvrdio je da je kapetan Thuna bio posljednji igrač obrane. Pokazao mu je izravan crveni karton, pa su Švicarci ostali s desetoricom.

Dinamo je odmah krenuo u potpuni pritisak, a prvi pogodak stigao je u 74. minuti. Moris Valinčić ubacio je s desne strane, a Dion Drena Beljo sjajno reagirao u kaznenom prostoru i glavom pogodio za 1:2. Gol pogledajte OVDJE.

Maksimir se potpuno probudio, a Modri su samo pet minuta poslije stigli do izjednačenja.

Topić je u 79. minuti izveo korner, lopta je stigla u peterac, a Lukas Kačavenda najbolje se snašao pred vratima Thuna i pogodio za 2:2. Gol Kačavende pogledajte OVDJE.

Dinamo je tako sjajno iskoristio brojčanu prednost i ekspresno poništio dva gola zaostatka. Nakon očajnih prvih 45 minuta, Modri su se vratili u utakmicu, izjednačili ukupni rezultat i potpuno prebacili pritisak na švicarsku momčad.