dinamo u europi

Odavno ovako nešto nismo vidjeli: Poslušajte kako se Maksimir trese od zvižduka igračima Dinama

S.Č.

28.07.2026 u 21:19

Dinamo
Dinamo Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot RTL
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Maksimir se na poluvremenu tresao od zvižduka. Dinamovi igrači krenuli su prema svlačionici uz žestoku reakciju vlastitih navijača, ogorčenih očajnom predstavom Modrih i šokantnim zaostatkom 0:2 protiv Thuna.

Dinamo je u uzvrat drugog kola kvalifikacija Lige prvaka ušao s rezultatom 1:1 iz prve utakmice u Švicarskoj, ali je pred svojim navijačima odigrao katastrofalnih prvih 45 minuta.

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Thun je poveo praktički iz prvog ozbiljnog napada. Josip Mišić izgubio je loptu na sredini terena, Švicarci su u nekoliko brzih poteza potpuno izbacili Dinamovu obranu, a Zoukit je prizemno ubacio s lijeve strane kaznenog prostora. Lopta je prošla paralelno s gol-crtom, a Labeau ju je iz neposredne blizine pospremio u praznu mrežu.

Novi šok stigao je u 22. minuti.

Fehr je izveo slobodan udarac s desne strane, lopta je preletjela sve igrače i stigla do druge vratnice, a kapetan Bürki iz iznimno teškog kuta glavom pogodio preko Filipovića za 0:2.

Dinamo do kraja poluvremena nije pronašao odgovor, a tribine su sve glasnije izražavale nezadovoljstvo igrom domaće momčadi.

Kada je sudac označio kraj prvog dijela i kada su Dinamovi igrači krenuli prema svlačionici, Maksimirom su odjeknuli snažni zvižduci. Navijači su jasno pokazali što misle o šokantnoj predstavi Modrih, koji su nakon 45 minuta ukupno gubili 1:3.

Poslušajte kako je Maksimir ispratio Dinamove igrače u svlačionicu nakon očajnog prvog poluvremena na OVOM linku.

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