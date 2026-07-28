katastrofalna greška

Šok na Maksimiru u 4. minuti! Pogledajte nestvarnu grešku Modrih za gol Švicaraca

S.Č.

28.07.2026 u 20:19

Thun gol
Thun gol Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot RTL
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Dinamo je uzvrat protiv Thuna otvorio na najgori mogući način. Utakmica na Maksimiru praktički nije ni počela, a švicarska momčad već je stigla do vodstva i šokirala domaće navijače.

Josip Mišić izgubio je loptu na sredini terena, nakon čega su gosti u nekoliko brzih poteza potpuno izbacili Dinamovu obranu. Zoukit je prizemno ubacio s lijeve strane kaznenog prostora, lopta je prošla paralelno s gol-crtom, a Labeau je iz neposredne blizine pogodio praznu mrežu za 0:1. Gol Thuna pogledajte OVDJE.

Dinamo i Thun u Maksimiru igraju uzvratnu utakmicu drugog kola kvalifikacija Lige prvaka. Prvi susret u Švicarskoj završio je 1:1, pa je švicarski pogodak odmah doveo Modre u vrlo neugodnu situaciju.

Pobjednika ovog dvoboja u trećem kolu kvalifikacija čeka bolji iz susreta KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. U slučaju ispadanja od Thuna, Dinamo bi europski put nastavio u trećem kolu kvalifikacija Europa lige protiv poraženog iz ogleda Hapoel Be'er Sheve i Vikingura.

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