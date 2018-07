Lovrena podsjetili na neugodno iskustvo s Harryjem Kaneom: To je nebitno!

Hrvatska se priprema za polufinalni ogled protiv Engleza. Imat će Dalić i veliku pomoć u iskustvu Dejana Lovrena koji je od 2013. godine u Premier ligi, prvo jednu sezonu u Southamptonu, a potom od 2014. u Liverpoolu

Vi ste igrač Premier lige. Jeste li uzbuđeni zbog toga što ćete igrati protiv reprezentacije zemlje u kojoj igrate te hoćete li 'pokvariti tulum' Englezima?

'Ne čitam niti pratim što se događa u Engleskoj. Pratim samo što se događa u Hrvatskoj. Ali vjerujem da i tamo vlada pozitivna atmosfera i da očekuju pobjedu protiv Hrvatske. Bit će teško i zanimljivo za obje momčadi'.

Puno ste puta igrali protiv Harryja Kanea. Igrate i Hendersonom. Kakve ćete savjete dati suigračima i hoće li vam to olakšati ulazak u utakmicu?

'Igram s Hendersonom i dâ, poznajem puno igrača iz engleske reprezentacije, susrećemo se svakodnevno na terenima. Ali i bez mene, naši igrači znaju kvalitetetu njihovih igrača. Ne treba trošiti riječi na njih jer svi igraju u velikim klubovima. Imam samo riječi hvale za sve'.

Kako je ova grupa igrača uspjela stići do polufinala odnosno što se promijenilo u odnosu na neke prijašnje nastupe u kojima nije bilo uspjeha?

'Mala smo zemlja s toliko uspješnih sportaša, ali zadnjih su par dana ljudi to prepoznali. Što se tiče ovog uspjeha, velik je uspjeh ali nećemo se ovime zadovoljiti. Težimo boljem, Zlatko nam je ukazao povjerenje i kad ljudi nisu vjerovali u nas. I to je najveća razlika od početka'.

Puno se priča o tome kako je Hrvatska u zadnje dvije utakmice igrala po 120 minuta. Može li umor biti čimbenik i koliko možete dati Hrvatskoj?

'Nije isto kada igraš 90 ili 120 minuta, ali imali smo vremena za oporavak. Mi smo veliki profesionalci, svatko zna kome što treba. Ja sam perfektno spreman, ali i za sve ostale mogu isto reći. Znamo što nam je cilj i svatko će zaboraviti na taj mali umor. Jer ovo će se ponoviti možda jednom, a možda više ni jednom'.

S kolegama iz Liverpoola igrali ste protiv Tottenhama i izgubili 4:1, Vas su zamijenili nakon 30 minuta igre? Kakvo je iskustvo s te utakmice?

'Toliko je nebitna ta utakmica i poraz 4:1. Ali kako to da niste pitali za utakmice kada sam odigrao dobro protiv njega. Imam respekt, jedan od najboljih napadača u ligi, konstantno zabija golove. No, cijela napadačka linija Engleske je jaka, bit će to težak zadatak, ali ako budemo spremni kao i protiv Argentine, kompaktni, neće biti problema,' odgovorio je odrješito Lovren na pitanje engleskih kolega koji su ga pokušali isprovocirati.