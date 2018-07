Suigrač bez dlake na jeziku poručio Lovrenu: Želim ti da ispadneš sa Svjetskog prvenstva!

Dan uoči polufinalne utakmice između Engleske i Hrvatske, koja se igra u srijedu (20 sati) na moskovskom Lužnjikiju, pred novinare, i to njih barem 500-tinjak stigao je veznjak Liverpoola Jordan Henderson koji je poslao zanimljivu poruku Dejanu Lovrenu...

'Iskreno, ne pridajem previše pažnje tome, jer mi pobjeđujemo kao momčad. Dakako, želimo pobijediti kao momčad, ali nema to veze s pojednicem ili igračem, već s onim što radimo na treningu i terenu. Namučili smo se da dođemo do ovdje. Pomažu nam i oni koji nisu ovdje. Najbitnije je da nastavimo pobjeđivati'.

Kako doživljavate pjesmu 'Nogomet se vraća kući'?

'To je poseban osjećaj, znajući da navijači u Rusiji i Engelskoj uživaju u našim pobjedama. To nas nadahnjuje da ujedinimo naciju i nadam se da će se nacija ponositi nama'.

Puno toga se promijenilo unutar FA-a nakon od poraza protiv Hrvatske prije 11 godina. Mlađe kategorije osvajaju naslove.

'Ja sam gledao mlađe kategorije na turnirma. Imamo fantastične igrače koji napreduju i jako puno toga su postigli te da će nastaviti učiti. Također i da će kao seniori se uspjeti probiti. Naša budućnost je sjajna. Kadar je već sada dosta mlad. Iskusniji daju podršku mlađima. I nadam se da ćemo uspjeti osvojiti koji trofej u tom procesu'.

Koja je bila najvažnija promjena od dolaska Garteha Southgatea?

'Ja mislim da je najveća stvar koju je uveo - identitet, stil igre, momčadski stil, kako želimo igrati. Odmah smo se našli na istoj valnoj dužini i to je najvažnija stvar koju je unio. On je to sa svojim suradnicimam prenio na teren, zbližili smo se i upoznao nas je još bolje a to prijateljstvo je ključno u velikim utakmicama. I to je najvažnije. Sad smo nagrađeni zbog tog jedinstva. Stigli smo do polufinala, ali želimo u finale'.

Kako ćete preći Dejana Lovrena? Hoćete li dati koji savjet Harryju Kaneu?

'Reći ću Kaneu kako ga može proći. Lovren je fanatastičan, puno su ga kritizirali, ali zadnjih šest mjeseci je igrao jako dobro. Za mene on ima sve što treba umati, jak u zraku, dobar na lopti, u zraku, može i u napadu. On je sjajna osoba i lik, zabavan je, ali je i u polufinalu SP-a no nadam se da njegovo putovanje sutra prestaje. Želim mu sve najbolje, ali želim mu sutra rastanak od SP-a'.

Mnogi žele gledati utakmice uživo. Jesu li vas gnjavili za ulaznice?

'Nismo nikome davali ulaznice. Ja sam se koncentrirao samo na treninge i utakmice. Svi su tome posvećeni. Siguran sam da će svi ti naši bliski gledati utakmicu na TV-u i da će nam i na taj način davati podršku. Moja obitelj je ovdje, ali nisam nikoga posebno pozivao i dovodio'.