Dalić uoči Engleske progovorio o oproštaju Modrića, neradnicima i tome što očekuje od polufinala

Opušten kao da pred njim i njegovom nogometnom ekipom nije polufinale SP-a, Zlatko Dalić najavio je još jednu veliku partiju, vrijednu finala Svjetskog prvenstva...

'To je njegova kvaliteta koju pokazuje svih godina. I ne treba čuditi što u 115. minuti šprinta na drugi kraj terena. To pokazuje njegov karaker i želju da nešto osvoji s reprezentacijom. Kao klupski igrač je osvojio sve, a s reprezentacijom još ništa. Ovo mu je možda i zadnje Svjetsko prvenstvo, drago mi je da je došao među četiri najbolje reprezentacije svijeta, da je kandidat i za Zlatnu loptu. Napravili smo rezultat kao momčad, koja je kompaktna. Ovo je zaista možda period u kojem igra najbolji nogomet u karijeri, pogotovo u reprezentaciji'.

'Hrvatska ima sjajne igrače, koji dugo igraju u velikim europskim klubovima. Ova generacija dosad nije napravila rezultat koji je adekvatan kvaliteti tih igrača i to je trebalo promijeniti, drugačije se postaviti. Ali ovo ne smije biti iznenađenje nikome s obzirom na kvalitetu koja je dokazana. Ova je generacija bila osporavana, ali dokazali su svoju kvalitetu upravo na ovom SP-u, koje će biti upamćeno po tome što su se približili 'vatrenima' iz 1998. godine. Ponavljam, nitko ne treba biti iznenađen ovim rezultatom jer pokazali su kvalitetu koju imaju'.

Vaši igrači imaju veliko iskustvo, ali opet nas čudi što je ova Hrvatska napravila tako velik rezultat i stigla do polufinala SP-a?

Hrvatska je zemlja s četiri milijuna ljudi. Jesu li svi ovi uspjesi stvar talenta ili sustavne metode rada? I možete li si zamisliti što će biti ako Hrvatska postane svjetski prvak?

'Mi smo takva zemlja da je sve moguće. Ima kod nas četiri milijuna izbornika, trenera, sve je moguće. U svakom pogledu. Cijela zemlja je na ulici i slavi. To je nama na ponos. Radi se dobro i studiozno, ali ako usporedimo rezultat i infrastrukuru, onda je to nezamislivo. Naš talent, ponos, emocije i naboj. I nakon 20 godina smo tamo gdje nam je mjesto. Uvjeren sam da smo to zaslužili s puno stvari. I sad je nogomet donio puno sreće, a ne mogu zamisliti što će biti ako Hrvatska bude svjetski prvak. Ne radimo ni sad, ali kako bi bilo tek onda'.

Povijesno gledano, ispalo je da Rusi navijaju za Hrvatsku. Imate njihovu podršku još otkad je Hrvatska pomogla Rusiji da se plasira na Euro 2008. godine. Hoće li vas Rusi podržati u srijedu?

'Jako sam zahvalan na svemu što sam doživio u Rusiji, u svakom gradu, na svakom stadionu. Zbilja prekrasno. I da, očekujemo podršku. Bit će nam to motiv više. To je nogomet, a on čini puno dobroga u svijetu. Možemo biti samo zahvalni. Prekrasan događaj, bez obzira kako će završiti', zaključio je Zlatko dalić. I poveo je igrače na posljednji trening.