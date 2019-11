[VIDEO] Dinamo 'demolirao' Rijeku; četiri gola 'modri' su zabili u razmaku od 12 minuta uz hat-trick Mislava Oršića

Nogometaši Dinama proletjeli su Rujevicom i iza sebe ostavili pustoš i ruševine. U derbiju 15. kola Hrvatski Telekom Prve lige nogometaši Nenada Bjelice pobijedili su Rijeku pred njezinim navijačima čak 5:0, a tri je gola zabio nezadrživi Mislav Oršić

Bilo je to klasično demoliranje na terenu. Doslovno, jer Dinamo je dominirao od prve do posljednje minute utkamice. Rijeka je praktički bila bez konkretne prilike sve do pred sam kraj utakmice.

Dinamo je u prvih 26 minuta utakmice zabio četiri gola i još dvaput zatresao okvir gola.