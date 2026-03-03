Liverpool izgubio od najlošije ekipe lige

Nakon tri uzastopne ligaške pobjede, uključujući onu visoku od 5:2 protiv West Hama u prethodnom kolu, izgledalo je kao da Liverpool pronalazi formu. Wolvesi su se činili kao idealan protivnik za produžetak niza, no Liverpool je neugodno iznenađen.

Pred ovu utakmicu Wolvesi su bili uvjerljivo najlošija momčad lige. Osvojili su samo 13 bodova u 29 utakmica te su se njihovi navijači pomirili sa sudbinom da će ispasti iz lige. Međutim, posve neočekivano, Wolvesi su upisali pobjedu protiv aktualnog prvaka i potencijalno ipak obnovili nadu za opstanak.

Do 77. minute Liverpool je dominirao susretom. Udarci su se redali jedan za drugim, no ili bi bili neprecizni ili bi ih zaustavio golman domaćih Jose Sa. Wolvesi do tog trenutka nisu imali niti jedan udarac na utakmici, a samo četiri puta su dotaknuli loptu u protivničkom šesnaestercu.

No, u 78. minuti je sjevnula kontra. Tolu Arokodare je primio loptu pored Virgila van Dijka, proslijedio ju do Rodriga Gomesa koji zabija za 1:0.

Mohamed Salah je izjednačio na 1:1 u 86. minuti nakon pogreške u dodavanju domaćina, a Liverpool je nakon toga nastavio s napadima.

Propustili su nekoliko dobrih prilika, a onda su nenadano kažnjeni u sudačkoj nadoknadi. U 94. minuti je Andre uputio udarac koji pogađa blok Liverpoolovih braniča, a lopta nezgodno mijenja putanju i ulazi u mrežu za konačnih 2:1.

Liverpool je ovime postao prva momčad u povijesti Premier lige koja je pet puta u sezoni izgubila tako što je primila gol nakon 90. minute.