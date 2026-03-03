Fabrizio Romano potvrdio: Real na ljeto sprema transfer desetljeća, ali sve ovisi o odluci jednog čovjeka

Sponzor rubrike
Kraljevski klub sprema transfer ljeta, no presudni potez nije u njegovim rukama.
Fabrizio Romano potvrdio je ono o čemu se već tjednima šuška – Real Madrid ozbiljno razmatra dovođenje Rodrija već idućeg ljeta.
Talijanski insajder ističe, prenosi Defensa Central, da bi španjolski veznjak u naredna dva do tri mjeseca trebao donijeti ključnu odluku o svojoj budućnosti. Ostaje li u Manchester Cityju i potpisuje novi ugovor ili je spreman za novu avanturu?
Real Madrid prolazi kroz razdoblje nestabilnosti. Poraz od Getafea (0:1) na Santiago Bernabeuu dodatno je naglasio manjak kontinuiteta momčadi koju vodi Alvaro Arbeloa, a pred vratima je i težak ogled osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Upravo će taj dvoboj, simbolično, biti i prilika za dodatnu procjenu Rodrijeve vrijednosti.
U Realu su svjesni da momčadi nedostaje organizator igre, osobito nakon umirovljenja Tonija Kroosa i odlaska Luke Modrića prošlog ljeta. Uprava je odlučna u namjeri da dovede vrhunskog veznjaka, a Rodri se, prema svemu sudeći, prometnuo u prvu opciju Florentina Pereza.
‘Rodri će u idućim mjesecima donijeti veliku odluku – ostati u Manchester Cityju i produžiti ugovor ili razmotriti novi izazov’, poručio je Romano, naglasivši da odluka neće ovisiti samo o financijama, već i o osobnim i obiteljskim faktorima.
Rodri, koji u lipnju puni 30 godina, nalazi se u punoj igračkoj zrelosti. Iza njega su sezone obilježene ozljedama, što u Madridu pomno prate, no istodobno je riječ o igraču koji je osvojio sve s Cityjem, uključujući Ligu prvaka i Zlatnu loptu 2024. godine.
Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutačno iznosi 75 milijuna eura, dok bi Real navodno bio spreman ponuditi oko 50 milijuna, s obzirom na to da mu ugovor istječe za godinu dana.
U Realu prate situaciju, ali potez će povući tek ako Rodri odluči napustiti Manchester. Lopta je sada u njegovom dvorištu.