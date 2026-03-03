Fabrizio Romano potvrdio: Real na ljeto sprema transfer desetljeća, ali sve ovisi o odluci jednog čovjeka

Fabrizio Romano potvrdio je ono o čemu se već tjednima šuška – Real Madrid ozbiljno razmatra dovođenje Rodrija već idućeg ljeta.

Talijanski insajder ističe, prenosi Defensa Central, da bi španjolski veznjak u naredna dva do tri mjeseca trebao donijeti ključnu odluku o svojoj budućnosti. Ostaje li u Manchester Cityju i potpisuje novi ugovor ili je spreman za novu avanturu?

Real Madrid prolazi kroz razdoblje nestabilnosti. Poraz od Getafea (0:1) na Santiago Bernabeuu dodatno je naglasio manjak kontinuiteta momčadi koju vodi Alvaro Arbeloa, a pred vratima je i težak ogled osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Upravo će taj dvoboj, simbolično, biti i prilika za dodatnu procjenu Rodrijeve vrijednosti.