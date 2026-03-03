Barcelona dominirala, ali im to nije bilo dovoljno

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Nakon što je Atletico Madrid s visokih 4:0 deklasirao Barcelonu u prvoj utakmici polufinala Kupa Kralja, Barcelona je odlučila uzvratiti udarac, no ipak, nedovoljno jak. Slavili su s 3:0.
Povela je Barcelona u 29. minuti kada je Lamine Yamal sjajnim lažnjakom izbacio dvojicu svojih čuvara i onda asistirao za Marca Bernala koji zabija za 1:0.
Yamalu je to bila 35. asistencija u svim natjecanjima u posljednje dvije sezone. Michael Olise je jedini igrač iz klubova "liga petice" koji ima više asistencija, njih 41.
U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena je Pedri srušen u kaznenom prostoru, a siguran s bijele točke bio je Raphinha. Brazilac je šest puta u dresu Barcelone pucao jedanaesterac i svih šest puta je pogodio.
Dominirala je Barcelona kroz čitavo prvo poluvrijeme te su uz 70% posjeda lopte uputili 13 udaraca, od čega šest u okvir. Atletico je u tom periodu samo jednom pucao u okvir gola Barcelone.
Dugo je Barcelona lomila Atletico u drugom poluvremenu, a treći gol postigli su u 72. minuti kada je Joao Cancelo centrirao s desne strane, a mrežu ponovno pogađa Bernal. VAR je pregledavao situaciju, no ustanovljeno je da zaleđa nije bilo.
Imala je Barcelona još nekoliko prilika do kraja utakmice, no Atletico se ipak uspio obraniti. Dvadeseti je to put u povijesti Atletico Madrida da će igrati finale Kupa Kralja, a drugo za Diega Simeonea koji je s Atleticom finale igrao posljednji put davne 2013. Tada su slavili s 2:0 i osvojili svoj deseti Kup.