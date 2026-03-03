Barcelona dominirala, ali im to nije bilo dovoljno

Povela je Barcelona u 29. minuti kada je Lamine Yamal sjajnim lažnjakom izbacio dvojicu svojih čuvara i onda asistirao za Marca Bernala koji zabija za 1:0.

Yamalu je to bila 35. asistencija u svim natjecanjima u posljednje dvije sezone. Michael Olise je jedini igrač iz klubova "liga petice" koji ima više asistencija, njih 41.

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena je Pedri srušen u kaznenom prostoru, a siguran s bijele točke bio je Raphinha . Brazilac je šest puta u dresu Barcelone pucao jedanaesterac i svih šest puta je pogodio.

Dominirala je Barcelona kroz čitavo prvo poluvrijeme te su uz 70% posjeda lopte uputili 13 udaraca, od čega šest u okvir. Atletico je u tom periodu samo jednom pucao u okvir gola Barcelone.

Dugo je Barcelona lomila Atletico u drugom poluvremenu, a treći gol postigli su u 72. minuti kada je Joao Cancelo centrirao s desne strane, a mrežu ponovno pogađa Bernal. VAR je pregledavao situaciju, no ustanovljeno je da zaleđa nije bilo.