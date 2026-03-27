Livaković nam otkrio koji ga je Vatreni posebno oduševio: 'Nevjerojatno koga imamo'

Nije moglo početi lošije po Hrvatsku. Osim što su tribine u Orlandu izgledale kao da se igra u Bogoti, Kolumbijci su već u drugoj minuti poveli nakon Ariasovog udarca.

Uspjela je Hrvatska vrlo brzo prevladati taj šok, te preko Vuškovića stići do izjednačenja. Nakon tog gola, naši su potpuno uspostavili ravnotežu na terenu, a u samoj završnici prvog poluvremena preko Matanovića stigli su i do drugog gola za, kasnije se pokazalo, konačnih 2:1.

Istina, imali su i Kolumbijci svojih prilika, ali pamte se i dva Musina udarca, od kojih je jedan pogodio prečku, a drugi stativu. Prema tome, pobjeda Hrvatske i više je i nego zaslužena. Ono što Dalića može veseliti jest činjenica da su i igrači iz tzv. B momčadi, iako ih on tako nikad nije tretirao, odigrali prema svim uputama.

Baš kao i vratar Dominik Livaković, koji se zbog reprezentacije odlučio vratiti u Dinamo, samo da bi imao minutažu, ali i vratio sigurnost, djelovao je dominantno, kao da 'rupe' od nekoliko mjeseci neigranja nije ni bilo.

Kroz nastupe u Dinamovom dresu, Livaković je pokazao da i dalje zaslužuje biti 'jedinica' Vatrenih. Nije mu smetalo ni nekoliko tisuća kolumbijskih navijača koji su mu 'puhali za vrat'.

'Nakon pobjede je uvijek lijep osjeća. Bilo je jako puno njihovih navijača i to je bila još jedna dodatna draž. Igrali smo protiv odlične reprezentacije koja je u kvalifikacijama pobijedila i Brazil i Argentinu, tako da je to stvarno velika pobjeda za nas', rekao je Livaković u uvodu.

Odlazak iz Girone, odnosno povratak u Zagreb, očito je bio pun pogodak?

Naravno da puno znači kada si na terenu, drukčije je kada svaki vikend igraš, tako da je lakše čitati i situacije na utakmici. Sada je sve super.

Bilo je i malo peha kod kolumbijskog gola. Perišića je dirala lopta i prevarila vas. Je li vam barem platio piće?

(ha, ha) Nije. Ali naravno da nije to učinio namjerno. Išao je s najboljom namjerom, kao što uvijek ide, puno toga on spriječi u akcijama koje se možda manje vide. Perišić nam baš puno znači.

O čemu vratar razmišlja kada u tako ranoj fazi utakmice primi gol?

Mislim o tome kako ćemo se što prije vratiti.

Hrvatska je igrala u sustavu s trojicom igrača u zadnjoj liniji, uključujući 19-godišnjaka Vuškovića, koji je u 6. minuti zabio gol i vratio Vatrene u igru. Kako je vama ta linija izgledala i konkretno Vušković, koji je dobio nagradu za najboljeg igrača utakmice?

Mislim da smo odigrali dobru i zrelu utakmicu, dobro je funkcioniralo s trojicom u liniji. A što se tiče Luke, s 19 godina igrati tako zrelo i toliko već vrijediti na tržištu... Sretni smo što ga imamo.

Za par dana igrate protiv Brazila. Sigurno se i bude uspomene na onu prethodnu sa Svjetskog prvenstva u Katru. Možda i vašu najbolju utakmicu u karijeri.

To je bila puno bitnija utakmica, jer ipak je bila riječ o četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali bitna je i ova koja dolazi. Svaka je za reprezentaciju bitna. Sigurno će opet biti lijepa atmosfera, idemo dati sve od sebe i izvući što bolji rezultat.

Izbornik Dalić voli jače provjere prije velikih natjecanja, a Kolumbija i Brazil sigurno spadaju u tu kategoriju, sami su svjetski vrh, a nisu europske reprezentacije. Koliko vam je korisno i trpjeti malo u utakmici i osjetiti malo drukčiji stil nogometa uoči Svjetskog prvenstva?

Sigurno je jako korisno, navikli smo u Ligi nacija igrati s jakim reprezentacijama, a znači nam puno i osjetiti taj njihov drukčiji stil. Mislim da smo i jučer i prije pokazali da se možemo nositi s time.