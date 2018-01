Lino Červar poslao jasnu poruku Srbima deset dana uoči otvaranja EP-a

Na prvi dan 2018. godine za hrvatske je rukometaše nije bilo odmora. U Zagrebu su se okupili i krenuli put Splita na završne pripreme za Europsko prvenstvo koje počinje 12. siječnja. Izbornik Lino Červar bio je dobrog raspoloženja, ne skriva zadovoljstvo iako je još puno posla pred njima...

Hrvatski rukometaši u ponedjeljak su započeli završne pripreme za EP kojemu je Hrvatska domaćin, a od 12. do 28. siječnja igra se u Splitu, Zagrebu, Poreču i Varaždinu. Izabranici Line Červara formu će 'glancati' u Splitu, izbornik i njegovi pomoćnici ne žele ništa prepustiti slučaju, rukometaši će se pripremati u Spaladium Areni, kako bi što bolje 'osjetili' atmosferu i spremili se za prve tri utakmice u skupini (Srbija, Island, Švedska).

Baš su svi 'nabrijani' na prvu utakmicu koju Hrvatska igra protiv Srbije u petak 12. siječnja. Ulaznice za taj sraz već su odavno rasprodane, a preprodavači za njih već sada traže i više od 2000 kuna. Kolika će tek cijena biti na dan utakmice? Razmišljanja i razgovore o prvom protivniku ne može izbjeći ni Lino, jasno je da sve zanima utakmica sa Srbijom...

'Mi 12. siječnja moramo biti maksimalno spremni da se možemo suprotstaviti protivniku. I to protivniku koji se, vidim ja to, već pali', kaže Červar i nastavlja:

'Malo i taktiziraju zasad, ali nisam naivan, znamo svi da će to biti teška utakmica. No, mi moramo razmišljati da je ova kao i svaka druga. Ali, problem je to što je prva, a prva na velikom natjecanju je posebno važna.'