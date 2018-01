Tko je ovdje lud?! Već u prvim minutama prijelaznog roka potvrđen je rekordni transfer

Točno u ponoć, s prvim sekundama nove 2018. godine započeo je zimski prijelazni rok za nogometaše. Kao i svakog siječnja, treba očekivati spektakularne transfere i još spektakularnije cifre. A ove bi zime - ako je suditi prema samom početku - moglo biti najzanimljivije u povijesti

Teško se prisjetiti da je u jednom od prethodnih zimskih prijelaznih rokova bilo toliko 'zvučnih' imena i 'jakih' igrača u isto vrijeme. No, siječanj 2018. godine mogao bi ostati zapamćen kao najizdašniji prijelazni rok u povijesti.

Nije to teško zaključiti, posebice nakon što je u prvim trenucima 2018. godine Liverpool i službeno potvrdio kako je Virgil van Dijk novi član 'redsa'. Suludo je to što je na Anfield stigao iz S'hamptona za odštetu od 85 milijuna eura, a time je i službeno postao najskuplji branič u povijesti nogometa. OK, kad se sjetite komičnih i nespretnih reakcija Liverpoolovih obrambenih igrača jasno je zašto je Jürgen Klopp insistirao na dolasku Van Dijka. Bez obzira na cijenu...

Atletico Madrid predstavio je povratnika u svoje redove, Diego Costa (29) vratio se u Španjolsku, a 'rojiblancosi' su Chelseaju za njega platili 66 milijuna eura. Problem? Da! S obzirom na to da su ga u ljeto 2014. godine Chelseaju prodali za 40 milijuna. Nakon tri i pol sezone Atletico je dobio nazad igrača i 'minus' od 26 milijuna eura. Valjda znaju što čine...

Jasno da znaju, jer Antoine Griezmann je na izlaznim vratima - prvi u redu još od ljeta čeka Jose Mourinho koji ga želi na Old Traffordu (posebno sada kad su ozlijeđeni Lukaku i ponovno Ibrahimović) i spreman je srušiti sve rekorde. A mogao bi jer i Real je 'bacio oko' na francuskog napadača, Zinedine Zidane jednog bi Francuza (Benzema) želio zamijeniti mlađim u ubojitijim...