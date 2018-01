Cro Cop se vratio u Hrvatsku i potvrdio: Oproštaj će biti u Japanu

U jutarnjim satima 31. prosinca Mirko Cro Cop Filipović u Saitami je za samo 60 sekundi sredio japanskog veterana Tsuyoshija Kohsaku (47). Samo dan kasnije Mirko je već bio u Zagrebu...

'Lijepo je vratiti se u Zagreb, lijepo je bilo odraditi borbu nakon pauze. Dobro se osjećam! Bilo je to nešto spektakularno kao i uvijek u Saitami', rekao je dobro raspoloženi Cro Cop i pojasnio kao se u Japanu proveo njegov 15-godišnji sin Ivan koji je prvi puta išao uživo gledati tatinu borbu:

'Presretan je. Bio je to lijep izlet za njega... Imali smo vodiče koji su nas vodili do znamenitosti. Njemu je to bilo prvi put da je letio u Japan. Saitama je jedan od hramova sporta u svijetu. Atmosferu je vidio, doživio je adrenalin, lijepa uspomena za njega.'

Mirkov protivnik Tsuyoshi Kohsaka poprilično je loše prošao u meču. Pao je već nakon 60 sekundi, ali ozljede su, ako ne teške, onda estetski poprilično neugodne.