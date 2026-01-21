Legendarni Šprem izdvojio detalj koji mnogi nisu primijetili: 'Već u osmoj minuti...'

Legendarni Šprem izdvojio detalj koji mnogi nisu primijetili: 'Već u osmoj minuti...'

Dagur Sigurdsson / Goran Šprem (u krugu)
Dagur Sigurdsson / Goran Šprem (u krugu)
Teškim porazom od Švedske (25:33), Hrvatska je okončala natjecanje u E skupini rukometnog EURO-a. Prolazak u 'glavnu rundu' već je bio osiguran, ali nadali su svi kako će Hrvatska u drugi krug prenijeti i dva boda.

Nažalost, utakmica u Malmöu gotovo od samog starta otišla je u krivom smjeru, odnosno na stranu domaćina.

Slaže se s time i bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac, zlatni s SP-a 2003. u Portugalu i Olimpijskih igara u Ateni 2004., Goran Šprem.

'Mogu okrenuti na pozitivnu stranu i reći - unatoč ovakvom porazu još uvijek smo u prilici izboriti polufinale', pomalo razočarano konstatirao je 46-godišnji Šprem.

Jasno, drvljem i kamenjem nije želio ići, iako je i svakom prosječnom poznavatelju rukometa bilo jasno da je igra Hrvatske očajna, kako u obrani, tako i u napadu.

'Još više mi je žao što se nije pazilo barem na taj zaostatak za Šveđanima, jer i gol razlika bi mogla imati veliku ulogu u sljedećem krugu. Nažalost, danas nije bilo dobro. Sjetim se samo, Šveđani poveli 3:0, došli smo na 3:2, ali onda je njihov vratar imao četiri obrane. I tu se zapravo već prelomilo'.

Ali nije bilo dobro ni protiv Gruzije, ni protiv Nizozemske, unatoč pobjedama?

'Kažem, nije bilo kako smo očekivali. A najviše mi je žao što nemamo vratare na nivou na kojem smo ih očekivali. Kuzmanović je na prošlom SP-u nosio sâm. Ovdje nije na tom nivou. Niti obrana nije najbolja. Iako je večeras baš obrana imala onaj odličan period od 10. do 20. minute. Zapravo tada je bila - top. Međutim, nakon toga opet nam ništa nije išlo po planu'.

A što sve?

'Očito dosta toga, jer u prvom smo poluvremenu primili 17 golova. U napadu smo pokušavali ići u brzu realizaciju. Uhvatili smo se u zamku njihove igre. Počeli smo trčati s njima, prerano smo tražili šut i realizaciju. Možda smo trebali usporiti, igrati duži napad'.

Niti u napadu naši nisu briljirali, Martinović u prošloj utakmici devet golova, sada tek dva? Srna je sjajno krenuo, pa stao?

'Zašto? To je pitanje za milijun dolara. Međutim, sada ulaziti u analize, nije nimalo ugodno. Što se Srne tiče, krenuo je odlično, ali već u 8. minuti tražio je zamjenu. Izašao je iz ozljede, nije trenirao dugo, i očito nema snage. Šteta, jer vidjelo se koliko je zapravo dobar i kakvu nam vrijednost donosi. I zaslužio je sve pohvale'.

Može li se Hrvatska nakon ovakvog poraza dići za sljedeći krug? Ovo je bio baš bolan poraz?

'Može. Izgubila je i Danska od Portugala. Moraju dečki shvatiti da ovo nije kraj turnira. Vjerujem da se igra, jer ipak smo vice-prvaci svijeta, može dići. Šteta za danas, jer imali smo priliku pobjedom napraviti korak jednom nogom u polufinale'.

Puno je posla sada na izborniku Daguru Sigurdssonu. Ima li ovdje i njegovih grešaka?

'Nikad nisam ulazio u izborničke odluke, pa neću niti sada. Ovo je samo jedna utakmica, u kojoj si izgubio. Tu je Savez koji mora donositi bilo kakve odluke. Ali sve te analize treba ostaviti za nakon turnira, a ne sada na polovici. Jedan dan je ovako, drugi dan onako. Podsjetit ću samo, Danci su izgubili od Portugala, ali to za njih nije kraj turnira'.

