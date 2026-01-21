Kapetan naših rukometaša nakon teškog poraza nije skrivao razočaranje: Teško je ovo opisati...

Šveđani su nad razbili, težak je poraz doživjela naša rukometna reprezentacija na EP-u te sad u drugi krug ne prenosi niti jedan bod. Na kraju i ovih minus osam (33:25) ne izgleta tako loše.

'Teško je ovo opisati ovako vruć odmah nakon utakmice. Ovo nismo bili mi. Nismo odigrali onako kako smo se dogovorili. Od početka je falila agresivnost u obrani. Nismo našli naš ritam. Drugo poluvrijeme imam osjećaj da deset minuta nismo dali gol. Palicka je odlično branio. Ali, idemo dignuti glave. Nema predaje', rekao je za RTL Martinović nakon utakmice pa dodao:

Koliko je razočaran nakon utakmice nije skrivao naš kapetan Ivan Martinović .

'Borili smo se, ali nekako bez glave. Od ovakve utakmice s može najviše naučiti. Idemo nekako zaboraviti ovu utakmicu i vjerovati da još ništa nije gotovo.'

Slijedi nam utakmica protiv Islanda...

'Svaka utakmica je sad neko malo finale. Nema više grešaka, trebamo biti gusti i pomagati jedan drugome', zaključio je Martinović.