razbili su nas

Kapetan naših rukometaša nakon teškog poraza nije skrivao razočaranje: Teško je ovo opisati...

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 21.01.2026 22:41
  • Objavljeno 21.01.2026 u 22:39
Ivan Martinović rukomet Hrvatska
Ivan Martinović rukomet Hrvatska
Bionic
Reading

Hrvatski rukometaši su u 3. kolu E skupine Europskog prvenstva doživjeli težak poraz od domaćina od Švedske 33:25 te u drugi krug natjecanja neće prenijeti niti jedan bod

Šveđani su nad razbili, težak je poraz doživjela naša rukometna reprezentacija na EP-u te sad u drugi krug ne prenosi niti jedan bod. Na kraju i ovih minus osam (33:25) ne izgleta tako loše.

Koliko je razočaran nakon utakmice nije skrivao naš kapetan Ivan Martinović.

'Teško je ovo opisati ovako vruć odmah nakon utakmice. Ovo nismo bili mi. Nismo odigrali onako kako smo se dogovorili. Od početka je falila agresivnost u obrani. Nismo našli naš ritam. Drugo poluvrijeme imam osjećaj da deset minuta nismo dali gol. Palicka je odlično branio. Ali, idemo dignuti glave. Nema predaje', rekao je za RTL Martinović nakon utakmice pa dodao:

Hrvatska - Švedska, rukomet, EP, 21.1.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Borili smo se, ali nekako bez glave. Od ovakve utakmice s može najviše naučiti. Idemo nekako zaboraviti ovu utakmicu i vjerovati da još ništa nije gotovo.'

Slijedi nam utakmica protiv Islanda...

'Svaka utakmica je sad neko malo finale. Nema više grešaka, trebamo biti gusti i pomagati jedan drugome', zaključio je Martinović.

