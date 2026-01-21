Legendarni Šveđanin burno proslavio pobjedu nad Hrvatskom: 'Uštipnite me'

ŠVEDSKA - HRVATSKA 33:25

  A.H.
  • Zadnja izmjena 21.01.2026 22:53
  • Objavljeno 21.01.2026 u 22:53
Hrvatska rukometna reprezentacija
Hrvatska rukometna reprezentacija
Švedska rukometna reprezentacija projurila je skupinom Europskog prvenstva bez ijednog poraza, a u posljednjem kolu poslala je snažnu poruku konkurenciji.

U izravnom okršaju s Hrvatskom, aktualnim svjetskim doprvacima, Šveđani su slavili uvjerljivo 33:25 i potvrdili status jednog od favorita turnira.

Susret je započeo neuobičajeno mirno i s malo pogodaka. Kako je prvo poluvrijeme odmicalo, razlika je rasla u korist Švedske, a na predah se otišlo s rezultatom 17:13. Švedska je već tada djelovala sigurnije, brže i konkretnije u oba smjera. U nastavku susreta Šveđani su nastavili u istom ritmu, dodatno povećavali prednost i postupno lomili otpor Hrvatske.

Kako se razlika povećavala, rasla je i nervoza na hrvatskoj klupi i na terenu, što se moglo osjetiti i u komunikaciji sa sudačkim parom.

‘Sada počinje gunđanje. To je situacija koja je idealna za Švedsku. Suce se ne može uvlačiti u takve rasprave, treba ostati miran i igrati dalje’, komentirao je tijekom prijenosa Claes Hellgren, legendarni švedski rukometaš. ‘

Nakon utakmice, Hellgren nije skrivao iznenađenje načinom na koji je Švedska nadigrala Hrvatsku. ‘Uštipnite me. Gotovo mi je nevjerojatno. Ovo su svjetski doprvaci’, rekao je bivši švedski reprezentativac, sažimajući dojam večeri u kojoj je Švedska demonstrirala snagu, širinu i ozbiljne ambicije na ovom Europskom prvenstvu.

