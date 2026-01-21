Utučeni Zvonimir Srna upozorava: Tako nemamo šanse ni protiv koga...

Zabio je Zvonimir Srna sedam golova protiv Švedske, ali to nije bilo dovoljno jer su naši rukometaši doživjeli težak poraz. Ostali smo 'zamrznuti' na minus osam, 33:25
'Odigrali smo lošu utakmicu s dosta nervoze u prvom poluvremenu. Uz sve to, imali smo aktivan rezultat 3-4 razlike. Dogovorili smo na poluvremenu da idemo korak po korak da se vratimo u egal, međutim u drugom poluvremenu smo napravili sve čega smo se plašili', započeo je nakon poraza Zvonimir Srna pa nastavio:
'Puno nervoze, puno izgubljenih lopti i oni su iz toga zabijali lagane golove i razbranili smo golmana. Previše stvari je bilo uz koje ne možeš dobiti Švedsku u Švedskoj. Čestitam im na pobjedi.'
Previše toga nije funkcioniralo u našoj igri...
'Obrana nije bila na razini jer smo imali dosta tehničkih grešaka, pola puta ju nismo ni postavili. Nismo postavili ni energiju ni gustoću u obrani zbog toga što smo primali lagane golove. Teško je za to kriviti obranu. Mučili smo se u napadu. Tako nemamo šanse ni protiv koga', kaže Srna koji je Šveđanima zabio sedam golova i bio naš najefikasniji igrač.
U drugi krug EP-a idemo bez bodova, čekaju nas još četiri teške utakmice u samo šest dana...
'Ne komentiramo ždrijeb unaprijed. Idemo utakmicu po utakmicu. Prošlo prvenstvo smo bili u sličnoj situaciji protiv Egipta te smo doživjeli krah. Poslije toga smo dogovorili da dignemo glave. Ovo treba analizirati i zaboraviti. Turnir je takav. Igraš svaki dan i spremamo se za Island', analizirao je Srna i optimistično zaključio:
'Mi sigurno nećemo pasti u glavama. Sutra ćemo sjesti i razgovarati, unijeti pozitivu. Ne može drukčije. Budite uvjereni da će protiv Islanda izaći prava Hrvatska.'