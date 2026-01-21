Utučeni Zvonimir Srna upozorava: Tako nemamo šanse ni protiv koga...

'Odigrali smo lošu utakmicu s dosta nervoze u prvom poluvremenu. Uz sve to, imali smo aktivan rezultat 3-4 razlike. Dogovorili smo na poluvremenu da idemo korak po korak da se vratimo u egal, međutim u drugom poluvremenu smo napravili sve čega smo se plašili', započeo je nakon poraza Zvonimir Srna pa nastavio:

'Puno nervoze, puno izgubljenih lopti i oni su iz toga zabijali lagane golove i razbranili smo golmana. Previše stvari je bilo uz koje ne možeš dobiti Švedsku u Švedskoj. Čestitam im na pobjedi.'

Previše toga nije funkcioniralo u našoj igri...

'Obrana nije bila na razini jer smo imali dosta tehničkih grešaka, pola puta ju nismo ni postavili. Nismo postavili ni energiju ni gustoću u obrani zbog toga što smo primali lagane golove. Teško je za to kriviti obranu. Mučili smo se u napadu. Tako nemamo šanse ni protiv koga', kaže Srna koji je Šveđanima zabio sedam golova i bio naš najefikasniji igrač.