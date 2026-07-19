Legendarni Ronaldo iznenadio prognozom velikog finala: 'Bit će lako'

S jedne je strane aktualni svjetski prvak predvođen Lionelom Messijem, koji će odigrati posljednju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Nasuprot njemu bit će nova španjolska generacija, na čelu s Lamineom Yamalom, koja želi osvojiti drugi naslov prvaka svijeta u povijesti svoje zemlje.

Uoči velikog finala prognozu je dao i legendarni brazilski napadač Ronaldo. Dvostruki svjetski prvak nema nikakvu dvojbu - Španjolsku vidi kao izrazitog favorita.

'Španjolska će pobijediti, i to lako. Od početka turnira bila je među glavnim favoritima, zajedno s Francuskom', rekao je Ronaldo.