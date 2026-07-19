Legendarni Ronaldo iznenadio prognozom velikog finala: 'Bit će lako'

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Legendarni Ronaldo iznenadio prognozom velikog finala: 'Bit će lako'

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 19.07.2026 15:33
  • Objavljeno 19.07.2026 u 15:30
Ronaldo
Ronaldo Izvor: EPA / Autor: Santiago Jimenez/EPA
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Argentina i Španjolska večeras igraju finale Svjetskog prvenstva koje donosi jedan od najupečatljivijih generacijskih sudara posljednjih desetljeća.

S jedne je strane aktualni svjetski prvak predvođen Lionelom Messijem, koji će odigrati posljednju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Nasuprot njemu bit će nova španjolska generacija, na čelu s Lamineom Yamalom, koja želi osvojiti drugi naslov prvaka svijeta u povijesti svoje zemlje.

Uoči velikog finala prognozu je dao i legendarni brazilski napadač Ronaldo. Dvostruki svjetski prvak nema nikakvu dvojbu - Španjolsku vidi kao izrazitog favorita.

'Španjolska će pobijediti, i to lako. Od početka turnira bila je među glavnim favoritima, zajedno s Francuskom', rekao je Ronaldo.

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Nekadašnji napadač Barcelone i Real Madrida posebno je oduševljen načinom na koji igra momčad Luisa de la Fuentea. Smatra da španjolski nogometaši imaju jasne automatizme i nogometno znanje koje razvijaju još od najmlađih kategorija.

'Španjolska igra izvrstan nogomet. To im je u DNK-u. Takav stil njeguju godinama i uče ga još dok su djeca', objasnio je Brazilac.

'Argentina je prekrasna priča'

Ronaldo ipak nije podcijenio Argentinu. Pohvalio je karakter momčadi Lionela Scalonija, koja je i na ovom turniru pokazala da se može vratiti iz teških situacija.

'Argentina je na ovom Svjetskom prvenstvu ispisala prekrasnu priču. Pokazala je nevjerojatnu sposobnost nadvladavanja problema, borbenost i karakter', rekao je Ronaldo.

Unatoč tome, prednost daje europskoj reprezentaciji zbog njezine organiziranosti i uigranosti.

'Španjolska je potpuno automatizirana. Njezini igrači u svakom trenutku znaju što trebaju napraviti', zaključio je.

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