Francuski nogometaš otkrio što je Deschamps napravio na poluvremenu: 'Sramili smo se'

Francuska je nakon prvog poluvremena utakmice za treće mjesto protiv Engleske bila u potpunom rasulu. Gubila je čak 4:0, a potpuni potop spriječio je žestok govor Didiera Deschampsa u svlačionici.
Francuski izbornik u svojoj posljednjoj utakmici na klupi reprezentacije nije skrivao bijes zbog pristupa svojih igrača. Nakon susreta priznao je da je na poluvremenu izgubio živce.
'Naljutio sam se, kao što mi se ponekad dogodi', kratko je otkrio Deschamps.
Njegov istup očito je probudio francuske nogometaše. Deschamps je na odmoru napravio čak četiri izmjene, a njegova momčad u nastavku je pokazala potpuno drukčije lice. Francuzi su se dvaput približili izjednačenju, postigli četiri pogotka, ali su na kraju ipak izgubili 6:4.
Aurélien Tchouaméni otkrio je što se događalo u svlačionici i Deschampsov govor opisao kao izniman.
'Kao momčad smo se sramili. Znali smo da ne radimo ono što bismo trebali, a sve je moglo završiti još mnogo gore', rekao je veznjak Real Madrida za beIN Sports.
'Ponovno smo se okupili i pokušali reagirati. Izbornik je održao izniman govor koji je svima pomogao da se ponovno usredotoče. Nakon toga bilo je mnogo boljih stvari u našoj igri', dodao je.
Francuska je tako u drugom poluvremenu barem ublažila dojam nakon katastrofalnih prvih 45 minuta, ali nije uspjela Deschampsu pokloniti pobjedu u njegovu oproštaju od reprezentacije.
Iskusni stručnjak napustio je klupu nakon 14 godina, tijekom kojih je Francusku vodio do brojnih velikih uspjeha, uključujući naslov svjetskog prvaka.
'Didier Deschamps ostavit će neizbrisiv trag. Donio je mnogo radosti francuskom narodu, a sada će doći novi izbornik. Želimo nastaviti napredovati i ponovno osvajati trofeje', zaključio je Tchouaméni.
Kao glavni kandidat za Deschampsova nasljednika već se dugo spominje Zinedine Zidane.