Francuski nogometaš otkrio što je Deschamps napravio na poluvremenu: 'Sramili smo se'

Francuski izbornik u svojoj posljednjoj utakmici na klupi reprezentacije nije skrivao bijes zbog pristupa svojih igrača. Nakon susreta priznao je da je na poluvremenu izgubio živce.

'Naljutio sam se, kao što mi se ponekad dogodi', kratko je otkrio Deschamps.

Njegov istup očito je probudio francuske nogometaše. Deschamps je na odmoru napravio čak četiri izmjene, a njegova momčad u nastavku je pokazala potpuno drukčije lice. Francuzi su se dvaput približili izjednačenju, postigli četiri pogotka, ali su na kraju ipak izgubili 6:4.

Aurélien Tchouaméni otkrio je što se događalo u svlačionici i Deschampsov govor opisao kao izniman.

'Kao momčad smo se sramili. Znali smo da ne radimo ono što bismo trebali, a sve je moglo završiti još mnogo gore', rekao je veznjak Real Madrida za beIN Sports.

'Ponovno smo se okupili i pokušali reagirati. Izbornik je održao izniman govor koji je svima pomogao da se ponovno usredotoče. Nakon toga bilo je mnogo boljih stvari u našoj igri', dodao je.