Kovačević: Ovo je najveća pobjeda u mojoj karijeri

Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako dobru utakmicu i slavila golčinama Arbera Hoxhe u 44. i Monsefa Bakrara u 81. minuti.

'I mi i Hajduk bili smo oprezni zbog lošeg rezultata u prošlom kolu. Došli smo po pobjedu, nismo se htjeli braniti, znali smo da Hajduk ima kvalitetu i da će biti perioda kad će dominirati. Mi smo imali prvu situaciju, golman njihov je odlično obranio. Kada je Hajduk počeo malo više dominirati, zabili smo gol. To smo i očekivali od Hoxhe i zato smo ga tamo stavili. Zabio je prelijep gol koji je prelomio utakmicu', rekao je Kovačević nakon utakmice.

Je li vam ovo najveća pobjeda u karijeri?

Sigurno, ovo je najveći hrvatski derbi. Prelijep dekor, navijanje s obje strane, naravno da smo zadovoljni pobjedom.

Kako ste zadovoljni s drugim poluvremenom?

Drugo poluvrijeme smo možda malo slabije ulazili inače, ali sada smo i tu bili dobri, to je proces odrastanja. Mislim da smo zasluženo pobijedili, a Hajduku ih nismo dozvolili mnogo. Čestitam igračima još jednom.

Obrana je odradila posao, ali nismo se samo oslonili na obranu. Htjeli smo drugi gol i uspjeli smo ga zabiti. Obrana je bila sigurna i samim tim je cijela ekipa stabilnija. Znamo da Bakrar ovdje uvijek dobro igra. Imamo mi još jednog igrača, Mudražiju, koji ovdje dobro igra. Danas ga nismo iskoristili, možda drugi put. Čestitam i igračima Hajduka, dali su sve od sebe.

Sad vas čeka Europska liga?

Neki su došli malo kasnije pa su se priključivali. Zajc je debitirao u prvenstvu. Mi se još ekipiramo, upoznajemo. Još me boli poraz od Gorice. Taj tjedan smo najbolje trenirali i eto. Nekad je teško reagirati, ali možda ću drugi puta znati. Dečki su pokazali da je to bio slab dan i da imaju kvalitetu i karakter.

Imamo puno rezervi. Bennacer je ušao u drugom poluvremenu i bio odličan. Izmjene su dizale ritam i mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu biti bolji. U Dinamu se priznaju samo pobjede i tako treba biti, zato sam bio sretan što sam došao ovdje, ali hrvatska liga nije lagana kako ljudi misle.

Kako komentirate kritike na vaš račun?

Nisam se nikad nigdje gurao, došao sam u Dinamo da radim svoj posao, mislim da me netko prepoznao. Drago mi je zbog navijača. Poštivam svakoga, normalno je da ljudi nisu zadovoljni kad nije dobro. Nažalost, mi nemamo kulturu treniranja. Šesto kolo, već smo promijenili tri-četiri trenera.