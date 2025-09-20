Pogledajte vatru na sjeveru Poljuda! Bijesna Torcida zapalila vlastitu tribinu

Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako dobru utakmicu i slavila golčinama Arbera Hoxhe u 44. i Monsefa Bakrara u 81. minuti.

U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.

Nakon drugog poraza u nizu u SHNL-u, navijači Hajduka bili su bijesni pa je jedan dio njih zapalio stolice na sjeveru Poljuda.