Pogledajte vatru na sjeveru Poljuda! Bijesna Torcida zapalila vlastitu tribinu

S.Č.

20.09.2025 u 19:16

Torcida pali stolice
Torcida pali stolice Izvor: Screenshot / Autor: tportal
Dinamo je u velikom derbiju 7. kola SHNL-a pobijedio Hajduk na Poljudu 2:0.

Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako dobru utakmicu i slavila golčinama Arbera Hoxhe u 44. i Monsefa Bakrara u 81. minuti.

U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.

Nakon drugog poraza u nizu u SHNL-u, navijači Hajduka bili su bijesni pa je jedan dio njih zapalio stolice na sjeveru Poljuda.

Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

HAJDUK
0:2
DINAMO
HAJDUK - DINAMO 0:2

HAJDUK - DINAMO 0:2

Poslušajte reakciju Hajdukovog komentatora na Dinamove golčine na Poljudu: 'Svaka čast!'
derbi na poljudu

derbi na poljudu

Bijesni navijači Hajduka: 'Čestitamo Dinamu na tituli! Nama ni Ferguson ne bi pomogao'

