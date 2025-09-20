Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.

Dinamo je od prve minute bolje izgledao na terenu i mogao je povesti u 14. minuti. Mišić je fantastičnom loptom u kontru lansirao Hoxhu, koji je krenuo sam prema golu. No, dopustio je da ga stigne Sigur, koji ga je vukao s dvije ruke, ali niti je Hoxha uspio zapucati niti se VAR oglasio.

U 28. minuti Zajc je sjajno proigrao Belju, ali je njega u zadnji trenutak stigao omesti Šarlija i Ivušić mu je obranio udarac. Jedina spomena vrijedna situacija ispred Dinamova gola dogodila se u 30. minuti kad je Bamba vratio povratnu loptu za Krovinovića, ali je on loptu poslao visoko preko gola.

U 35. minuti Bamba je pobjegao Dinamovoj obrani, zaobišao je i Nevistića i onda promašio prazan gol, ali je ionako bio u zaleđu. I kad se činilo da će se na poluvrijeme bez golova, Dinamo je poveo. Zajc je odigrao Hoxhi, a on je krenuo u nevjerojatnu solo akciju. Prošao je kroz obranu Hajduka i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio sami kut za vodstvo Dinama.