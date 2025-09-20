supersport hnl

Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

Slavlje igrača Dinama

Izvor: Cropix  /  Autor: Vojko Basic
HAJDUK
0:2
DINAMO
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 20.09.2025 19:48
  • Objavljeno 20.09.2025 u 19:14
Bionic
Reading
Dinamo je u velikom derbiju 7. kola SHNL-a pobijedio Hajduk na Poljudu 2:0.
Hajduk - Dinamo (0:2) sažetak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako dobru utakmicu i slavila golčinama Arbera Hoxhe u 44. i Monsefa Bakrara u 81. minuti.

vezane vijesti

U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.

Dinamo je od prve minute bolje izgledao na terenu i mogao je povesti u 14. minuti. Mišić je fantastičnom loptom u kontru lansirao Hoxhu, koji je krenuo sam prema golu. No, dopustio je da ga stigne Sigur, koji ga je vukao s dvije ruke, ali niti je Hoxha uspio zapucati niti se VAR oglasio.

U 28. minuti Zajc je sjajno proigrao Belju, ali je njega u zadnji trenutak stigao omesti Šarlija i Ivušić mu je obranio udarac. Jedina spomena vrijedna situacija ispred Dinamova gola dogodila se u 30. minuti kad je Bamba vratio povratnu loptu za Krovinovića, ali je on loptu poslao visoko preko gola.

U 35. minuti Bamba je pobjegao Dinamovoj obrani, zaobišao je i Nevistića i onda promašio prazan gol, ali je ionako bio u zaleđu. I kad se činilo da će se na poluvrijeme bez golova, Dinamo je poveo. Zajc je odigrao Hoxhi, a on je krenuo u nevjerojatnu solo akciju. Prošao je kroz obranu Hajduka i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio sami kut za vodstvo Dinama.

Hajduk - Dinamo 0:1 (Hoxha, 44') Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Očekivao se nalet Hajduka od početka drugog poluvremena, ali se to nije dogodilo. Dinamovi stoperi sjajno su zatvorili Marka Livaju, ostatak momčadi bio je bezopasan i gosti su bez previše problema čuvali prednost.

U 66. minuti za Dinamo je debitirao Ismael Bennacer, a nešto prije njega i Monsef Bakrar koji je već u prvom napadu u 67. minuti pobjegao po desnoj strani i nagovijestio ono što se dogodilo u 81. minuti. A to se zaista rijetko viđa.

Alžirac je primio loptu na desnoj strani, prošao dva igrača i onda zastrašujućim udarcem od grede zakucao loptu u gol za 0:2 i rješenje susreta.

Hajduk - Dinamo 0:2 (Bakrar, 80') Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Tako je Dinamo došao do velike pobjede nakon dva lošija rezultata u zadnja dva kola i sad prepun samopouzdanja čeka otvaranje europske sezone u srijedu na Maksimiru protiv Fenerbahčea.

  • 90'

    90'

    Kraj.

    Kraj.

  • 90'

    90'

    Izlazi Goda, ulazi Vinlof.

    Izlazi Goda, ulazi Vinlof.

  • 90'

    90'

    Devet minuta nadoknade.

    Devet minuta nadoknade.

  • 86'

    86'

    Izlazi Pukštas, ulazi Kalik.

    Izlazi Pukštas, ulazi Kalik.

  • 83'

    83'

    Almena je zamijenio Hrgovića.

    Almena je zamijenio Hrgovića.

  • 83'

    83'

    Hoxha je dobio žuti karton.

    Hoxha je dobio žuti karton.

  • 80'

    80'

    GOOOOOOOL! Fantastičan gol zabio je Monser Bakrar! Pa što je ovo bilo... Bakrar je dobio loptu iskosa s desne starne i zastrašujućim udarcem od grede pogodio za 0:2. Briljantan gol...

    GOOOOOOOL! Fantastičan gol zabio je Monser Bakrar! Pa što je ovo bilo... Bakrar je dobio loptu iskosa s desne starne i zastrašujućim udarcem od grede pogodio za 0:2. Briljantan gol...

  • 79'

    79'

    Nastavljen je susret.

    Nastavljen je susret.

  • 76'

    76'

    Bakljada s obje strane je prekinula utakmicu...

    Bakljada s obje strane je prekinula utakmicu...

  • 76'

    76'

    Izlazi Dominguez, ulazi Theophile-Catherine.

    Izlazi Dominguez, ulazi Theophile-Catherine.

vezane vijesti

supersport hnl

supersport hnl

Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

HAJDUK
0:2
DINAMO
HAJDUK - DINAMO 0:2

HAJDUK - DINAMO 0:2

Poslušajte reakciju Hajdukovog komentatora na Dinamove golčine na Poljudu: 'Svaka čast!'
derbi na poljudu

derbi na poljudu

Bijesni navijači Hajduka: 'Čestitamo Dinamu na tituli! Nama ni Ferguson ne bi pomogao'

najpopularnije

Još vijesti