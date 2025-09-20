Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako dobru utakmicu i slavila golčinama Arbera Hoxhe u 44. i Monsefa Bakrara u 81. minuti.
U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.
Dinamo je od prve minute bolje izgledao na terenu i mogao je povesti u 14. minuti. Mišić je fantastičnom loptom u kontru lansirao Hoxhu, koji je krenuo sam prema golu. No, dopustio je da ga stigne Sigur, koji ga je vukao s dvije ruke, ali niti je Hoxha uspio zapucati niti se VAR oglasio.
U 28. minuti Zajc je sjajno proigrao Belju, ali je njega u zadnji trenutak stigao omesti Šarlija i Ivušić mu je obranio udarac. Jedina spomena vrijedna situacija ispred Dinamova gola dogodila se u 30. minuti kad je Bamba vratio povratnu loptu za Krovinovića, ali je on loptu poslao visoko preko gola.
U 35. minuti Bamba je pobjegao Dinamovoj obrani, zaobišao je i Nevistića i onda promašio prazan gol, ali je ionako bio u zaleđu. I kad se činilo da će se na poluvrijeme bez golova, Dinamo je poveo. Zajc je odigrao Hoxhi, a on je krenuo u nevjerojatnu solo akciju. Prošao je kroz obranu Hajduka i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio sami kut za vodstvo Dinama.
Očekivao se nalet Hajduka od početka drugog poluvremena, ali se to nije dogodilo. Dinamovi stoperi sjajno su zatvorili Marka Livaju, ostatak momčadi bio je bezopasan i gosti su bez previše problema čuvali prednost.
U 66. minuti za Dinamo je debitirao Ismael Bennacer, a nešto prije njega i Monsef Bakrar koji je već u prvom napadu u 67. minuti pobjegao po desnoj strani i nagovijestio ono što se dogodilo u 81. minuti. A to se zaista rijetko viđa.
Alžirac je primio loptu na desnoj strani, prošao dva igrača i onda zastrašujućim udarcem od grede zakucao loptu u gol za 0:2 i rješenje susreta.
Tako je Dinamo došao do velike pobjede nakon dva lošija rezultata u zadnja dva kola i sad prepun samopouzdanja čeka otvaranje europske sezone u srijedu na Maksimiru protiv Fenerbahčea.
-
90'
Kraj.
-
90'
Izlazi Goda, ulazi Vinlof.
-
90'
Devet minuta nadoknade.
-
86'
Izlazi Pukštas, ulazi Kalik.
-
83'
Almena je zamijenio Hrgovića.
-
83'
Hoxha je dobio žuti karton.
-
80'
GOOOOOOOL! Fantastičan gol zabio je Monser Bakrar! Pa što je ovo bilo... Bakrar je dobio loptu iskosa s desne starne i zastrašujućim udarcem od grede pogodio za 0:2. Briljantan gol...
-
79'
Nastavljen je susret.
-
76'
Bakljada s obje strane je prekinula utakmicu...
-
76'
Izlazi Dominguez, ulazi Theophile-Catherine.