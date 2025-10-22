dva genijalca

Igrač Milana objasnio ključnu razliku između Modrića i Zlatana

22.10.2025 u 19:21

Milan je nakon sedam kola vodeći u Italiji.

Milan je posljednji put osvojio naslov prvaka Serie A 2022. godine, kada ga je do trona vodio veteran Zlatan Ibrahimović. Nakon sedam odigranih kola u ovoj sezoni, rossoneri su trenutno na vrhu ljestvice, a cijela Italija se pita može li slavni klub ponovo doći do titule.

Zlatan je tada bio ključni igrač, a sad je to ulogu preuzeo Luka Modrić. Hrvatski nogometaš postao je pravi vođa i lider Milana, a svi se pitaju može li ponoviti uspjeh koji je Šveđanin ostvario prije tri godine. Na to pitanje odgovorio je Fikayo Tomori, igrač Milana.

'Može li Modrić napraviti ono što je Ibrahimović učinio 2022.? Možda, da. Oni su različiti, naravno. Oba imaju veliko iskustvo, ali Zlatan je bio tvrđi, znao je razgovarati s momčadi kako bi ih motivirao, dok Modrić pokazuje kako treba igrati, kako trenirati, kako pristupiti utakmicama. Oba su primjeri iz kojih se može puno naučiti', rekao je Tomori za SportMediaset.

