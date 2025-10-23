Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

Malmo je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Oscara Lewickog da bi Dinamo do boda došao golom Cardosa Varele u šestoj minuti nadoknade.

Dinamo je jako dobro otvorio susret i od prve sekunde je prebacio igru na polovicu domaćina. Malmo je bio potpuno bezopasan i već u 6. minuti Miha Zajc je bio u velikoj šansi, ali mu je igrač Malmoa u zadnji trenutak uklizao u blok.

U 17. minuti Hoxha je dobro ubacio s lijeve strane, Beljo je tukao glavom, ali je Ellborg uhvatio njegov udarac. Jako blizu golu Dinamo je bio u 43. minuti kad je udarac Domingueza glavom nakon kornera zaustavila greda.

I kad se činilo da će se na poluvrijeme bez golova domaćini su povelo. Nakon ubačaja iz kornera Lewicki je pucao glavom, lopta je zahvatila McKennu i prevarila Nevistića dovoljno da je više nije mogao zaustaviti.

Malmo je mogao riješiti utakmicu u 47. minuti kad je Bolin nakon odbijene lopte sa šest metara tukao ravno u Nevistića, a četiri minute kasnije udarac Busuladžića je otišao malo pokraj stative.

Nakon toga se Malmo povukao u klasični bunker, sa svim igračima iza lopte i pustio je Dinamu igru. Nje nije bilo jer je su gosti do iznemoglosti kružili oko postavljene obrane Malmoa, no bez ikakve prijetnje.

Kako je susret odmicao, Šveđani su polako ostajali bez snage i Dinamo je sve više stisnuo. U 87. minuti nakon kontre Dinama Bakrar nije uspio dovoljno jako zapucati. Dvije minute ranije Varela je zamijeni Hoxhu i to se pokazalo kao jako dobar potez. Portugalac je prvo u 92. minuti skoro natjerao Đurića na autogol da bi u 96. zabio za 1:1.

Sve je napravio Bakrar koji je na lijevoj strani majstorski prebacio golmana i poslao loptu u gol. Da nije bilo Varele, jedna branič Malmoa bi stigao izbiti loptu, ali je 16-godišnji Varela na gol crti zakucao loptu u gol za veliki bod Dinama.