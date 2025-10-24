VRIJEME POKVARILO RASPORED

Evo kada se igra drugo poluvrijeme utakmice Rijeka - Sparta

S.Š.

24.10.2025 u 00:12

Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Riječko područje u četvrtak je pogodilo jako nevrijeme, te je utakmica Rijeke i praške Sparte, u sklopu 2. kola Konferencijske lige, dva puta prekidana

Prvi put se to dogodilo nešto prije 19 sati, odnosno nakon 13 minuta utakmice. Potom su na travnjak izašli Rijekini djelatnici kako bi pokušali potisnuti vodu, međutim kiša je bila neumoljiva. Ipak, suda je donio odluku da se u 21 sat nastavi dvoboj.

Ali nije bilo ništa lakše igračima, lopta se zaustavljala u lokvama vode. Ipak, izdržali su igrači do kraja prvog poluvremena, a tijekom predaha sudac je ponovno izašao na teren i donio odluku o definitivnom prekidu dvoboja. Barem za četvrtak.

Tijekom večernjih sati, i nakon brojnih konzultacija, dogovoreno je da se drugo poluvrijeme odigrao ovog petka, 24. listopada s početkom u 16 sati.

