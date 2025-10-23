Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog , a izjednačio je Cardoso Varela u šestoj minuti nadoknade.

Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3:1) i Maccabi Tel Aviva (3:1), Modri su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Utakmica iz Švedske pratila se i u Hercegovini, točnije u Tomislavgradu.

'A što reći, Dinamo je u prvom dijelu bio bolji, konkretniji, imao je one prilike preko Belje i vratnicu Domingueza. I onda kada nisu zabili Dinamovi igrači, zabili su domaćini. Koliko mi se čini, iz prve prilike. I onda kada dobiješ takav gol, prilično te uzdrma', počeo je analizu za tportal 42-godišnji Ivan Krstanović, koji je u svojoj bogatoj karijeri nosio i dres Modrih.

I one famozne 2011. godine, kada je Dinamo preko Malmöa ušao u Ligu prvaka.

Podsjetimo, tada je pobijedio u Zagrebu 4:1, da bi u uzvratu strahovao, jer (iz)gubio je 2:0.

'Da, i kada se sjetim te utakmice, mogu samo reći da je Dinamo opet 'visio', jer domaćini su na početku drugog dijela mogao i riješiti utakmicu. Ipak, nisu, što je Dinamu dalo novu prigodu. I uhvatili su igrači 'zraka''.

Pogodio je trener Kovačević s izmjenama?

'Definitivno, jer i Vidović je imao jedno sjajno proigravanje, a potom je Stojković odlično poslao loptu koju je Varela pospremio u mrežu. I mislim da nakon svega ipak mogu reći - zasluženog izjednačenja'.

Dojam je da, bez obzira na to što je došlo puno novih igrača, i ovaj Dinamo ima 'europski štih'?

'Ma, jasno, pa u tri utakmice imaju dvije pobjede i remi. I sada su pokazali karakter, jer iako Malmö nije u nekoj ludoj formi, opet su ozbiljna momčad, koja je do zadnjih sekundi imala vodstvo. A Dinamo se nije predavao i odustajao. Znam, može se sada kritizirati, ali ovo je ozbiljno natjecanje i svaki bod osvojen u njemu potvrda je rada. A prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti i kako se u njemu radi'.