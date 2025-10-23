SAMO ZA TPORTAL

Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....

Silvijo Škrlec

23.10.2025 u 23:55

Stojković, Varela / Krstanović (u krugu)
Stojković, Varela / Krstanović (u krugu) Izvor: Montaža: PIXSELL / Silvijo Škrlec / Autor: Christian Ornberg/PIXSELL // Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u utakmici 3. kola Europske lige stigao do novog boda. Doduše, strahovao je do šeste minute sudačke nadoknade da će ostati bez nagrade za prikazano u Švedskoj, ali onda je Varela opravdao povjerenje trenera Kovačevića

Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3:1) i Maccabi Tel Aviva (3:1), Modri su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u šestoj minuti nadoknade.

Dinamo je veći dio utakmice dominirao, ali tek je u samoj završnici uspio probiti domaći blok.

vezane vijesti

Utakmica iz Švedske pratila se i u Hercegovini, točnije u Tomislavgradu.

'A što reći, Dinamo je u prvom dijelu bio bolji, konkretniji, imao je one prilike preko Belje i vratnicu Domingueza. I onda kada nisu zabili Dinamovi igrači, zabili su domaćini. Koliko mi se čini, iz prve prilike. I onda kada dobiješ takav gol, prilično te uzdrma', počeo je analizu za tportal 42-godišnji Ivan Krstanović, koji je u svojoj bogatoj karijeri nosio i dres Modrih.

I one famozne 2011. godine, kada je Dinamo preko Malmöa ušao u Ligu prvaka.

Podsjetimo, tada je pobijedio u Zagrebu 4:1, da bi u uzvratu strahovao, jer (iz)gubio je 2:0.

'Da, i kada se sjetim te utakmice, mogu samo reći da je Dinamo opet 'visio', jer domaćini su na početku drugog dijela mogao i riješiti utakmicu. Ipak, nisu, što je Dinamu dalo novu prigodu. I uhvatili su igrači 'zraka''.

Pogodio je trener Kovačević s izmjenama?

'Definitivno, jer i Vidović je imao jedno sjajno proigravanje, a potom je Stojković odlično poslao loptu koju je Varela pospremio u mrežu. I mislim da nakon svega ipak mogu reći - zasluženog izjednačenja'.

Dojam je da, bez obzira na to što je došlo puno novih igrača, i ovaj Dinamo ima 'europski štih'?

'Ma, jasno, pa u tri utakmice imaju dvije pobjede i remi. I sada su pokazali karakter, jer iako Malmö nije u nekoj ludoj formi, opet su ozbiljna momčad, koja je do zadnjih sekundi imala vodstvo. A Dinamo se nije predavao i odustajao. Znam, može se sada kritizirati, ali ovo je ozbiljno natjecanje i svaki bod osvojen u njemu potvrda je rada. A prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti i kako se u njemu radi'.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
europska liga

europska liga

Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

MALMO
1:1
DINAMO
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....
VRIJEME POKVARILO RASPORED

VRIJEME POKVARILO RASPORED

Evo kada se igra drugo poluvrijeme utakmice Rijeka - Sparta

najpopularnije

Još vijesti