Ni Kovačić ni Ćorić nego - Varela! Dinamov dragulj se upisao u povijest

Malmo je poveo u 45. minuti golom Lewickog, a bod Dinamu spasio je Cardoso Varela u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Dinamov 16-godišnji dragulj ušao je u igru u 85. minuti. U drugoj minuti sudačke nadoknade skoro je natjerao Đurića na autogol da bi u šestoj minuti nadoknade zabio svoj prvi gol za Dinamo.

Sve je napravio Mounsef Bakrar, koji je majstorski prebacio Ellberga i poslao loptu prema golu. Nju bi na gol-liniji izbio jedan igrač Malmoa, ali je Varela bio brži od njega i zakucao ju je u gol za 1:1.

Varela je tako šest dana prije 17. rođendana postao najmlađi Dinamov strijelac u Europi u povijesti. Dosad je rekord držao Ante Ćorić, koji je 2014. sa samo 17 godina i 157 dana zabio rumunjskoj Astri također u Europskoj ligi. Tako je nadmašio Matea Kovačića, koji je u prosincu 2011., sa 17 godina i 215 dana, zabio u porazu 1:7 od Lyona.

Kovačić je i dalje najmlađi Dinamov strijelac u Ligi prvaka, ali titulu najmlađeg u Europi sad je preuzeo Varela sa 16 godina i 359 dana.