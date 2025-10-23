malmo - dinamo 1:1

Ni Kovačić ni Ćorić nego - Varela! Dinamov dragulj se upisao u povijest

S. M.

23.10.2025 u 23:32

Cardoso Varela
Cardoso Varela Izvor: Pixsell / Autor: Christian Ornberg/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u 3. kolu Europske lige odigrao 1:1 u gostima kod Malmoa.

Malmo je poveo u 45. minuti golom Lewickog, a bod Dinamu spasio je Cardoso Varela u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Dinamov 16-godišnji dragulj ušao je u igru u 85. minuti. U drugoj minuti sudačke nadoknade skoro je natjerao Đurića na autogol da bi u šestoj minuti nadoknade zabio svoj prvi gol za Dinamo.

Sve je napravio Mounsef Bakrar, koji je majstorski prebacio Ellberga i poslao loptu prema golu. Nju bi na gol-liniji izbio jedan igrač Malmoa, ali je Varela bio brži od njega i zakucao ju je u gol za 1:1.

Varela je tako šest dana prije 17. rođendana postao najmlađi Dinamov strijelac u Europi u povijesti. Dosad je rekord držao Ante Ćorić, koji je 2014. sa samo 17 godina i 157 dana zabio rumunjskoj Astri također u Europskoj ligi. Tako je nadmašio Matea Kovačića, koji je u prosincu 2011., sa 17 godina i 215 dana, zabio u porazu 1:7 od Lyona.

Kovačić je i dalje najmlađi Dinamov strijelac u Ligi prvaka, ali titulu najmlađeg u Europi sad je preuzeo Varela sa 16 godina i 359 dana.

Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

MALMO
1:1
DINAMO
