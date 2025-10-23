REMI U ŠVEDSKOJ

Dinamo prepustio vrh; pogledajte ljestvicu Europske lige

A.H.

23.10.2025 u 23:10

Cardoso Varela
Cardoso Varela Izvor: Pixsell / Autor: Christian Ornberg/PIXSELL
Bionic
Reading

Odigrane su sve utakmice 3. kola Europske lige, a Dinamo je i dalje u vrhu.

Zagrebački klub nakon remija u Švedskoj protiv Malmoa (1:1) ima sedam bodova i nalazi se na četvrtom mjestu, odmah iza Midthyllanda, Brage i Lyona, jedinih klubova sa svim pobjedama.

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

Raspored Dinamovih utakmica:

  • 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta 5. kolo
  • 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo 6. kolo
  • 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis 7. kolo
  • 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB 8. kolo
  • 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo
Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
europska liga

Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

MALMO
1:1
DINAMO
Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....
Evo kada se igra drugo poluvrijeme utakmice Rijeka - Sparta

