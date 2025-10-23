Dinamo prepustio vrh; pogledajte ljestvicu Europske lige

Odigrane su sve utakmice 3. kola Europske lige, a Dinamo je i dalje u vrhu.
Zagrebački klub nakon remija u Švedskoj protiv Malmoa (1:1) ima sedam bodova i nalazi se na četvrtom mjestu, odmah iza Midthyllanda, Brage i Lyona, jedinih klubova sa svim pobjedama.
Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.
Raspored Dinamovih utakmica:
- 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta 5. kolo
- 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo 6. kolo
- 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis 7. kolo
- 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB 8. kolo
- 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo