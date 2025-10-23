Dinamo prepustio vrh; pogledajte ljestvicu Europske lige

Zagrebački klub nakon remija u Švedskoj protiv Malmoa (1:1) ima sedam bodova i nalazi se na četvrtom mjestu, odmah iza Midthyllanda, Brage i Lyona, jedinih klubova sa svim pobjedama.

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

Raspored Dinamovih utakmica: