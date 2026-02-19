Kovačević: Mogla je utakmica i drukčije završiti. Bilo je dobrih stvari...

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena , a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta. Evo što je nakon utakmice rekao Dinamov trener Mario Kovačević .

Trener Genka rekao je da ste ih previše respektirali, to je već treća utakmica u kojima je tako. Zašto je tako, a rekli ste u najavi da neće biti tako?

Mogla je i drukčije utakmica završiti, ali nažalost u 21. minuti smo gubili 2:0... Morali smo bolje reagirati u tom prekidu kod prvoga gola, počeli smo puno griješiti i na njihov mlin se okrenula utakmica. Previše smo griješili, ali nakon drugoga gola se nismo predali. Dominirali smo u prvom dijelu, imali smo dosta situacija i u drugom smo htjeli i dominirali veći dio, ali nije bilo dobro zadnjih deset minuta.

Nula udaraca na gol u drugom poluvremenu...

Veći dio smo dominirali, ali nismo dolazili u situacije u koje smo htjeli. Morali smo biti agresivniji u toj fazi i u tom situacijama. Nismo ih teže ugrozili, oni su se dobro branili i iskoristili tu kontru na kraju. Htjeli smo nešto, ali ni zamjene nam nisu nisu puno donijeli.

Uzvrat?

Vjerujemo, zašto ne? Pokazali smo dobar dio utakmice da se možemo s njima nositi. Vjerujem da možemo do dobrog rezultata gore.

Svaki iole ozbiljniji protivnik ove sezone je vrlo lako pobijedio Dinamo, ovo je bio peti poraz u Europi ove sezone...

Današnja utakmica iako je poraz bilo je bolje nego u nekim prijašnjim utakmicama. Boli me što tako lako primamo golove, osobito onaj prvi koji je usmjerio utakmicu. Iskusna smo ekipa, ne možemo reći da smo mladi i naivni i Europa ne prašta takve greške.

Dominguez je nanizao dosta grešaka u zadnje vrijeme, je li vrijeme da malo odmori?

Ha, u dvije utakmice u SHNL-u nam protivnik nije zapucao na gol... Svjestan je i on da kod nekih stvari mora bolje reagirati, ali mlad je igrač i bude on to popravio.

Belje neće biti u uzvratu?

Sigurno će biti teže, ali imamo Bakrara. Danas smo ga mijenjali da bude malo svježine, ali Beljo nam je u pravoj formi i sigurno da će nam nedostajati. Varaždin je najbitnija utakmica pa ćemo onda o uzvratu.

Je li nedostajalo agresivnosti?

Ma, to me najviše boli. Morali smo u tome biti bolji, mogli smo spriječiti neke situacije ranim prekršajima, ali nismo. U Europi se to ne prašta. Mislio sam da ćemo biti bolji danas stvarno.